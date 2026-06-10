Нужна доработка: в России нашли подход к сомнительного качества китайским автозапчастям

До 40% запчастей на прилавке — контрафакт, а остальное — китайский аналог, который зачастую чистой подделке даже уступает в качестве. Оригинал — не всегда в наличии, но всегда дорог, а «вторые линейки» запасных частей — локализованные бренды — только-только появляются в России. Да и те — расходники. А что делать с узлами и агрегатами, которые свое отъездили и нуждаются в замене? Отечественные автомеханики нашли ответ. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Никто не любит покупать детали у мастера, потому что убежден в переплате за его услуги. Однако сейчас, на сегодняшнем российском рынке автосейла, то есть послепродажного обслуживания автомобилей, этот сервис получил мощное конкурентное преимущество. Да, гарантию на работу давали и раньше, но нынче только опытный «механ» способен, во-первых, правильно выбрать аналог, а во-вторых, должным образом его доработать. Вы не ослышались: большинство новых китайских автозапчастей нуждаются в дополнительном внимании.

Еще в 2022-м году способные мастера рассказывали, что китайская запчасть китайской запчасти -рознь: нужно уметь выбирать, внимательно осматривать и покупать только у того продавца, что дает возможность сдать — брака много.

На дворе уже 2026 год, и отечественные «ремонтники пошли дальше: научились не просто выбирать наилучшее из наихудшего, но и доводить приобретенные детали и агрегаты до вполне рабочего, достойного во всех смыслах состояния. Как бы это странно не звучало, но новую деталь нужно «допилить напильником»: где же это уже было?

Например, все привода, сделанные в Поднебесной, из коробки на машину не ставят: их разбирают, часто меняют пыльники и хомуты, всегда добавляя смазку. Так же, компенсируя китайскую жадность, действуют и с подшипниками, и с более сложными узлами. В частности, новый китайский генератор не так уж и плох, особенно если его разобрать перед установкой, проверить «потроха», убедиться в наличии и работоспособности всех втулок и подшипников, а также добавить смазки.

Работа не очень долгая и не сильно грязная, однако делать ее с новой деталью будут не все: только добротный механик и только для «своего» клиента. В этом, кстати, отличие хорошего сервиса от плохого. И это важный аргумент для принятия решения: стоит ли экономить копейки на покупке запчастей, больше тратя на бензин и поездки за ними, или отдать этот труд на откуп своего мастера?

Который, кстати сказать, еще и скидку за опт получит, а вы станете наслаждаться готовым результатом? И не кивайте на маркетплейсы: вероятность купить именно там контрафакт и нерабочую подделку очень высока. Только вот сдать потом порванную коробку с испачканной деталькой не получится.