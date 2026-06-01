Страховая больше не заплатит: добро пожаловать на разборки за б/у деталями

На ОСАГО надейся, а сам не плошай. Уповать, что страховая выплатит за любой ущерб больше не придется. 26 мая 2026 года Конституционный суд РФ вернул компенсационный лимит страховым компаниям по выплатам по ОСАГО. Суд фактически запретил взыскивать со страховщиков убытки сверх максимальной выплаты, которая сейчас составляет в 400 000 рублей. Поводом стала жалоба АО «Т-Страхование» на практику, позволяющую потерпевшим требовать и получать от страховщиков через суд суммы выше установленного законом порога.

Условно, если после ДТП расчет компенсации по методу Банка России уложился примерно в 350 000 рублей, а станция техобслуживания оценила восстановление автомобиля уже в 600 000 рублей, страховая поднимала выплату до максимальных 400 000 рублей. Но по решению суда можно было еще «выудить» разницу фактической стоимости.

Конституционный суд прервал эту практику. Если законом установлен лимит страхового возмещения, то это становится «потолком» компенсации. По новым правилам, если рыночная стоимость ремонта превышает 400 000 рублей, а расчет по методике ЦБ РФ укладывается в этот лимит, потерпевший может отказаться от доплаты на станции техобслуживания и получить денежную выплату и самостоятельно решать, что делать дальше: ремонтировать у знакомых, ездить подбитым или продать пострадавший автомобиль, а выплату добавить к вырученной сумме и купить другую машину. Но размер этой выплаты все равно ограничен максимальной страховой суммой.

Как пояснил сотрудник страховой компании, недостающие деньги потерпевший будет взыскивать напрямую с причинителя вреда. То есть после получения максимальной выплаты по ОСАГО потерпевший может сделать экспертизу и обратиться с иском к виновному водителю. А вот насколько это будет успешным — никто не скажет.

Сильнее всего обеспокоены владельцы дорогих автомобилей и премиальных автопарков, ведь даже небольшой кузовной ремонт на современной машине легко может исчисляться сотнями тысяч, а если добавить туда скрытые повреждения, то лимит исчерпывается элементарно.

В итоге потерпевший вынужден будет брать деньгами и искать запчасти на разборках, чтобы уложиться с отведенную сумму, так как уповать на доплату от виновника вряд сложно, долго и муторно. Судиться можно, но это не гарантирует быстрого возврата денег. У человека может не быть официального дохода, имущества или желания добровольно платить.

По словам Виктора Тимофеева, управляющего сервисом кузовного ремонта «Авто Боди», техцентры тоже окажутся в непростой ситуации. Раньше в ряде случаев сервис и клиент могли рассчитывать, что спорная разница будет взыскана со страховой. Теперь вопрос доплаты придется решать до начала работ. Если страховая гасит только лимит, а у клиента нет возможности доплатить, автомобиль «повисает» на долго в ремзоне и не выдается до полной оплаты.

Страховая больше не заплатит сверх лимита. А обязанность возместить реальный ущерб и оплатить работу техцентра никакой суд не отменял. Поэтому теперь стоит заранее обговаривать стоимость ремонта. Определять, какую часть покроет страховая, а какую — виновник или собственник. Это важный момент, который стоит учитывать, чтобы избежать конфликтов с автосервисом.