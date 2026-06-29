Стало известно, как изменились в России цены автозапчастей с начала 2026 года

С начала года стоимость деталей наиболее популярных легковушек в России в среднем выросла на 6%. Но в случае автомобилей массовых зарубежных брендов с большим парком серьезных скачков цен не было. Например, к ним относятся Kia и Hyundai, Mercedes-Benz и Toyota. Цифры колеблются в пределах 2-5%, на рынке достаточно и оригинальных запчастей, и аналогов.

Они подорожали для «глобальных» иномарок, но подешевели для некоторых «китайцев»

Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). По словам экспертов, в то же время компоненты Volkswagen, BMW, Ford и Renault прибавили в цене от 7 до 10%. Их в большей степени коснулись перебои с поставками и расчетами.

Максимально, а именно на 20%, увеличился прайс комплектующих на Peugeot. На втором месте с 15% располагается Porsche, а на третьем — Subaru благодаря 12%. В нашей стране не слишком много таких машин, поэтому даже не слишком весомые колебания спроса и предложения не проходят.

Отметим, что ценники деталей для ряда китайских авто пошли вниз. В частности, для Chery цифры просели на 6%, для Haval — на 5%, Omoda и Geely потеряли 3%.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на автокомпоненты. Сейчас он обусловлен волатильностью рубля, увеличением налоговой нагрузки, удорожанием логистики и старением автопарка РФ.

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