Стало известно, насколько в России подорожали расходники для автомобилей

За первую половину 2026 года в нашей стране довольно ощутимо подорожали расходники, необходимые для ремонта и обслуживания автомобилей. Речь идет о компонентах, узлах и жидкостях с ограниченным сроком службы, нуждающихся в регулярной замене. Например, стоимость моторного масла выросла на 15%.

Больше всего выросли цены на моторное масло

Как сообщает «Коммерсант FM», ссылаясь на данные аналитиков компании Rossko, на отечественном рынке в целом зафиксирован двузначный рост цен. За обозначенный период ценник свечей увеличился на 12%, в то же время прибавка по техническим жидкостям составила 11%.

Согласно прогнозу экспертов, цифры в прайс-листах продолжат расти. Причиной происходящего стали несколько факторов: дефицит топлива на внутреннем рынке, инфляция и нарушение логистических цепочек.

Если в середине зимы замена масла и фильтров на сетевой станции техобслуживания оценивалась для среднестатистического седана в 10 тыс. рублей, то в июне дело дошло до 12 тыс. «целковых» при использовании тех же расходников.

Мало того, дорожают еще и механические компоненты. Но, к счастью, в их ситуации на сегодняшний день нет двузначных скачков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России почти на 11% подрос средний чек по ремонту машин.