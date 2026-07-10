Стало известно, насколько в России подорожали расходники для автомобилей

Как сообщает «Коммерсант FM», ссылаясь на данные аналитиков компании Rossko, на отечественном рынке в целом зафиксирован двузначный рост цен. За обозначенный период ценник свечей увеличился на 12%, в то же время прибавка по техническим жидкостям составила 11%.
Согласно прогнозу экспертов, цифры в прайс-листах продолжат расти. Причиной происходящего стали несколько факторов: дефицит топлива на внутреннем рынке, инфляция и нарушение логистических цепочек.
Если в середине зимы замена масла и фильтров на сетевой станции техобслуживания оценивалась для среднестатистического седана в 10 тыс. рублей, то в июне дело дошло до 12 тыс. «целковых» при использовании тех же расходников.
Мало того, дорожают еще и механические компоненты. Но, к счастью, в их ситуации на сегодняшний день нет двузначных скачков.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России почти на 11% подрос средний чек по ремонту машин.