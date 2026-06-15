Воздушный фильтр для авто с маркетплейса: как выбрать нормальный расходник

Самым простым и доступным буквально каждому автомобилисту элементом планового технического обслуживания автомобиля является замена воздушного фильтра: стоит недорого, менять — пара минут, набор инструмента и знаний — минимальный. Однако даже такая простая на первый взгляд операция может преподнести неприятные сюрпризы и крайне серьезные последствия, если не подойти к каждому эпизоду с умом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Самые дешевые и удобные с точки зрения покупки запасные части сегодня продаются на маркетплейсах: по цене отобрал, заказал, завтра привезли буквально к подъезду. И если спорить о покупке сложных узлов и агрегатов можно долго, то уж всякую мелочь, вроде того же воздушного фильтра, который на пыльных наших дорогах нужно менять куда чаще раза в год, имеет смысл выбирать по принципу «самый дешевый». Так рассуждает обычный водитель? Давайте разберем эту логику «по косточкам».

Итак, воздушный фильтр двигателя внутреннего сгорания стоит на пути забортного воздуха и прямо участвует в формирование воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя: забился — получили обедненную смесь, а следом — троящий мотор и высокий расход топлива. Дальше — больше.

Фильтр мыть-стирать-выбивать бесполезно, весь периметр все равно не очистить, поэтому придется менять. Какой купить? Тут перед автовладельцем встает наша любимая ценовая дилемма: фирменный — дорого, а все бюджетные — одинаковые. Так? Похоже на правду, поэтому выбираем самый дешевый. А дальше начинаются приключения.

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Во-первых, правильная замена воздушного фильтра подразумевает определенный ритуал, в рамках которого нужно не только поменять «расходник», но и почистить корпус от скопившейся там грязи. Сделать это можно пылесосом, тряпкой или воздухом под давлением, не забыв перекрыть салфеткой-тряпкой-ветошью заборный канал в дроссельную заслонку. Уже нюансы, которые выполняют не все. Однако этим дело не заканчивается.

Согласно исследованиям, около 40% запчастей у нас на рынке — жесткий контрафакт, способный проблему только усугубить. В случае с фильтром косяки производителя бывают двух видов — видимые и невидимые. Первые — это когда запчасть на свое место «не ложится», она больше или меньше искомого размера. В результате образуются щели, через которые пыль и песок летят прямо в мотор.

Вторые — это фильтрующий материал, оценить который на глаз невозможно: он может пропускать как меньше, так и больше воздуха, грязи, мусора и всего остального, горячо «нежелательного». Итогом подобной покупки будет забитая грязью дроссельная заслонка, чистить и настраивать которую — целая наука, а также песок в цилиндрах, которые оставляет самые настоящие борозды на стенках. Песок — он же почти стекло, помните? Жесткий материал, способный натворить дел.

Не бывает в таком сложном и технологичном организме как современный автомобиль мелочей: важная каждая деталь и каждый же «расходник». Иными словами, выбирая воздушный фильтр следует обратить свое внимание не только на цену, но и на производителя: в допустимых жадностью и бедностью границах есть вполне приличные, отечественные в том числе производители, организовавшие нам, автовладельцам, качественные запчасти. Их и следует применить для своей машины — чай, не для «дяди» делаем!