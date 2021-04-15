Почему автосервисы все чаще отказывают водителям в ремонте машин

Впрочем, заметим сразу, грядущие беды практически не коснуться СТО официальных дилеров и граждан, пользующихся их услугами. Хотя, как считают специалисты, последних с каждым днем становится все меньше из-за дороговизны ремонта и обслуживания авто у «официалов». Значительная же часть порядком обнищавших россиян обращается или к независимым автосервисам, или вовсе к гаражным умельцам.
И все бы ничего, если бы не одно «но»: сегодня, как утверждают специалисты, как минимум четверть независимых сервисов испытывают дефицит тех или иных запчастей. И в чем же тут проблема, — спросите вы? Пошел в автомагазин, купил нужную деталь, привез мастерам — и вуаля.
Однако беда в том, что в торговые точки (и не важно — реальные они или обосновались в интернете) практически перестали поступать автозапчасти от проверенных производителей: коронавирус, понимаешь, не только остановил многие заводы и фабрики, но и порвал привычные цепочки поставок. Достаточно сказать, что, по данным аналитического агентства Gruzdev-Analyze, уже к зиме 2020 года «производители и дистрибуторы распродали остатки запчастей со складов и к концу осени начал образовываться дефицит по всей стране». Чем, как это обычно бывает, воспользовались мошенники, специализирующиеся на выпуске контрафакта — его в стране в изобилии. И вот, как это оборачивается для граждан.
Человек покупает нужную ему запчасть или, скажем, трансмиссионное масло в магазине, зачастую выбирая тот товар, что подешевле. Приезжает с ним в сервис и… не солоно хлебавши возвращается домой — сервисмены отказываются работать с привезенным добром. И их можно понять.
— Сервису не выгодно принимать клиента со своими запчастями в том числе и потому, что слишком большие брать для ремонт деталь от неизвестного производителя, — коментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Д. Соловьев — Ведь сервис обязан дать гарантию на ремонт и следовательно — на запчасть. Более того, автосервис дает гарантию даже на замену технических жидкостей. А как определить качество масла, которое привез клиент в «полторашке»? Никак. А завтра этот клиент приедет с претензией, что у него заклинило двигатель после замены масла и все расходы понесет собственник станции. Более того, таким образом уже расцветает потребительский экстремизм, когда люди покупают заведомо контрафактную деталь низкого качества, а после поломки обращаются в суд, пытаясь взыскать с автосервиса крупную сумму денег. Вот и приходится мастерским отказывать автовладельцам…
Однако даже если СТО решится на ремонт вашего авто с использованием сомнительных запчастей, совершенно не факт, что это пойдет вашему автомобилю и вашему кошельку на пользу. Просто потому, что деталь, купленная вами, может сломаться уже на следующий день — ведь вы не знаете, кто, где и как ее произвел. И хорошо, если вы ремонтировались в сервисе — сможете сделать его крайним. А если у дяди Васи?
И в этой ситуации можно посоветовать, увы, только одно: приобретать исключительно сертифицированные запчасти от официальных поставщиков, что, как правило, возможно только при посещении автосервиса. В крайнем же случае, обращаясь в магазины или заказывая нужное через интернет, спрашивайте сертификаты качества на товар.