Почему автосервисы все чаще отказывают водителям в ремонте машин

Впрочем, заметим сразу, грядущие беды практически не коснуться СТО официальных дилеров и граждан, пользующихся их услугами. Хотя, как считают специалисты, последних с каждым днем становится все меньше из-за дороговизны ремонта и обслуживания авто у «официалов». Значительная же часть порядком обнищавших россиян обращается или к независимым автосервисам, или вовсе к гаражным умельцам.

И все бы ничего, если бы не одно «но»: сегодня, как утверждают специалисты, как минимум четверть независимых сервисов испытывают дефицит тех или иных запчастей. И в чем же тут проблема, — спросите вы? Пошел в автомагазин, купил нужную деталь, привез мастерам — и вуаля.

Однако беда в том, что в торговые точки (и не важно — реальные они или обосновались в интернете) практически перестали поступать автозапчасти от проверенных производителей: коронавирус, понимаешь, не только остановил многие заводы и фабрики, но и порвал привычные цепочки поставок. Достаточно сказать, что, по данным аналитического агентства Gruzdev-Analyze, уже к зиме 2020 года «производители и дистрибуторы распродали остатки запчастей со складов и к концу осени начал образовываться дефицит по всей стране». Чем, как это обычно бывает, воспользовались мошенники, специализирующиеся на выпуске контрафакта — его в стране в изобилии. И вот, как это оборачивается для граждан.