Как «разводят» даже опытных автовладельцев мастера в автосервисе

Фото: el.carscanners.net
Портал «АвтоВзгляд» продолжает освещать тему нечистоплотных приемов сервисменов, пытающихся нечестным путем заработать на автомобилистах. На этот раз — в подкасте.

Рано или поздно любой автомобилист сталкивается с необходимостью ремонта своей машины. Реальные масштабы технических проблем, требующие решения, бывают разные, однако плох тот мастер СТО, который не сумеет вытрясти с автовладельца максимум денег за минимум ремонта.

Ушлые бизнесмены от авторемонта пытаются нечестно зарабатывать как на более-менее опытных владельцах машин, так и на новичках. О типичных способах развода в автосервисах журналисты портала «АвтоВзгляд» и решили поговорить на этот раз в очередном выпуске подкаста.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
7 апреля 2021
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