Как «разводят» даже опытных автовладельцев мастера в автосервисе

Рано или поздно любой автомобилист сталкивается с необходимостью ремонта своей машины. Реальные масштабы технических проблем, требующие решения, бывают разные, однако плох тот мастер СТО, который не сумеет вытрясти с автовладельца максимум денег за минимум ремонта.

Ушлые бизнесмены от авторемонта пытаются нечестно зарабатывать как на более-менее опытных владельцах машин, так и на новичках. О типичных способах развода в автосервисах журналисты портала «АвтоВзгляд» и решили поговорить на этот раз в очередном выпуске подкаста.