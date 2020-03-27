Как своими силами убрать течь масла из мотора и других узлов машины

Машина быстро стареет, и первое, на чем серьезно отражаются возраст и пробег транспортного средства, — это резиновые уплотнения, сальники двигателя, коробки переключения передач и гидроусилители рулевого управления. Все эти элегантные эпитеты, вроде «потеет», «сопливит» и «капает», говорят лишь об одном: масло течет сквозь сальники, а ремонт возникает на горизонте быстрее солнечного диска.
Деталь стоит дешево, однако цена работ порой заставляет шевелиться волосы на затылке. Узел надо разобрать, промыть, дефектовать, поменять поврежденный элемент, параллельно найдя еще десяток в схожем состоянии, потом собрать и заменить смазку. В итоге сальник стоимостью 200 рублей становится поводом потратить несколько десятков тысяч тех самых «деревянных». Восстановить узел самостоятельно практически невозможно: потребуются профессиональные навыки и золотые руки, а также специализированный инструмент. А еще — очень много свободного времени. Получается, что посещение СТО альтернативы не имеет? Не стоит торопиться с выводами.
Для восстановления эластичности сальников и резиновых уплотнений двигателя нужно просто дойти до соответствующего магазина и приобрести «химию», которая за несколько сотен километров пробега восстановит эластичность сальников, а вместе с тем и нормальную работу силового агрегата. Примером такого состава является средство «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя' от компании Hi-Gear, американского производителя автомобильной «химии». Препарат оперативно восстановит размер и свойства сальников и прокладок.
Механика проста: доливаем жидкость из красного флакона в двигатель и добавляем своего масла до нужного объема. Чтобы «умная химия» сработала должным образом, нужно проехать около 500 километров. Это приблизительно то время, за которое синтетический полимер, находящийся в составе, проникает в структуру резины. Важно понимать, что, в отличие от герметиков для системы охлаждения, «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя и трансмиссии от Hi-Gear не латает трещины и не заделывает отверстия, а взаимодействует только с резиновыми деталями мотора, восстанавливая их эластичность и приводя к небольшому набуханию. «СТОП-ТЕЧЬ» от Hi-Gear не чудодейственное средство: если сальник поврежден, имеет трещину или критически изношен, «СТОП-ТЕЧЬ» не поможет. Поэтому состав можно и даже нужно использовать на подержанных авто в качестве профилактики — превентивные действия всегда обойдутся дешевле любого ремонта.
Считается, что жидкость гидроусилителя руля заливается на весь срок службы автомобиля, поэтому многие водители не обращают внимания на этот узел. Однако масло гигроскопично, а сам агрегат со временем вырабатывает продукты износа. В итоге грязь, нагар и частицы металла забивают насос ГУРа и саму рейку, а состарившееся масло ведет к повышенному износу резиновых уплотнений. Рейка начинает сначала «потеть», а потом и «течь».
Предупредить проблему и избежать дорогостоящего ремонта (переборка рейки обойдется минимум в 10 000 рублей, а средняя цена работ и запчастей чаще всего округляется до 15 000–20 000 ₽) просто: менять вовремя масло и заливать соответствующие ремонтные составы. А чтобы долго не разбираться и не «биться в кровь» на форумах «знатоков», можно воспользоваться уже готовым составом от Hi-Gear. Запомнить название не сложно — «Жидкость для гидроусилителя руля». Состав обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур, имеет высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства и содержит специальные присадки, восстанавливающие эластичность сальников. Алгоритм применения такой же, как и у средства «СТОП-ТЕЧЬ»: заливаем строго по уровню, регулярно проверяем и доливаем по мере «ухода». Через несколько сотен километров объем лужи под капотом и площадь подтеков заметно сократится, а потом и вовсе сойдет на нет.
Прежде чем разбирать работающий агрегат в надежде на мастерство и знания механика, осмотритесь, проверьте и прочитайте уже имеющиеся на сегодняшний день варианты решения проблемы. Вполне возможно, что от нее можно избавиться куда меньшими затратами, не оставляя машину на долгий ремонт. Нарушение работы сальников и резиновых уплотнений — пример как раз такой истории.