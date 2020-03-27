Как своими силами убрать течь масла из мотора и других узлов машины

Механика проста: доливаем жидкость из красного флакона в двигатель и добавляем своего масла до нужного объема. Чтобы «умная химия» сработала должным образом, нужно проехать около 500 километров. Это приблизительно то время, за которое синтетический полимер, находящийся в составе, проникает в структуру резины. Важно понимать, что, в отличие от герметиков для системы охлаждения, «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя и трансмиссии от Hi-Gear не латает трещины и не заделывает отверстия, а взаимодействует только с резиновыми деталями мотора, восстанавливая их эластичность и приводя к небольшому набуханию. «СТОП-ТЕЧЬ» от Hi-Gear не чудодейственное средство: если сальник поврежден, имеет трещину или критически изношен, «СТОП-ТЕЧЬ» не поможет. Поэтому состав можно и даже нужно использовать на подержанных авто в качестве профилактики — превентивные действия всегда обойдутся дешевле любого ремонта.

Считается, что жидкость гидроусилителя руля заливается на весь срок службы автомобиля, поэтому многие водители не обращают внимания на этот узел. Однако масло гигроскопично, а сам агрегат со временем вырабатывает продукты износа. В итоге грязь, нагар и частицы металла забивают насос ГУРа и саму рейку, а состарившееся масло ведет к повышенному износу резиновых уплотнений. Рейка начинает сначала «потеть», а потом и «течь».

Предупредить проблему и избежать дорогостоящего ремонта (переборка рейки обойдется минимум в 10 000 рублей, а средняя цена работ и запчастей чаще всего округляется до 15 000–20 000 ₽) просто: менять вовремя масло и заливать соответствующие ремонтные составы. А чтобы долго не разбираться и не «биться в кровь» на форумах «знатоков», можно воспользоваться уже готовым составом от Hi-Gear. Запомнить название не сложно — «Жидкость для гидроусилителя руля». Состав обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур, имеет высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства и содержит специальные присадки, восстанавливающие эластичность сальников. Алгоритм применения такой же, как и у средства «СТОП-ТЕЧЬ»: заливаем строго по уровню, регулярно проверяем и доливаем по мере «ухода». Через несколько сотен километров объем лужи под капотом и площадь подтеков заметно сократится, а потом и вовсе сойдет на нет.