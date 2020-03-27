Как продлить жизнь сажевому фильтру и катализатору автомобиля

Современные моторы не будут слаженно работать без правильно настроенной системы выпуска отработавших газов. Ведь те же лямбда-зонды (датчики остаточного кислорода), установленные на выпускном коллекторе, помогают «мозгам» машины правильно готовить топливную смесь, чтобы автомобиль и хорошую мощность развивал, и экономил топливо, и не отравлял окружающую среду. Кстати, коль уж мы заговорили о чистоте воздуха, то за этот аспект в современных авто отвечают в том числе каталитический нейтрализатор (это в бензиновых машинах) и сажевый фильтр (в транспорте на дизельной тяге). Которые, кстати сказать, при всей своей незаметности в «организме» машины в случае замены стоят немалых денег.

Вот, к примеру, каталитический нейтрализатор, или, проще говоря, катализатор. Это специальный керамический блок, чем-то по внутреннему содержимому напоминающий пористую губку или пчелиные соты в миниатюре. На стенки ячеек напылен драгметалл — платина — который и представляет собой каталитический слой. Иногда, хотя и редко, производители используют родий или палладий. Именно благодаря драгоценному металлу выхлопные газы догорают в катализаторе и избавляются от вредных элементов: угарного газа, диоксида серы, сажи. Но со временем углеводородные отложения, частицы несгоревшего топлива и сажа оседают на стенках сот, каналы становятся уже и выход выхлопных газов затрудняется. Разумеется, за один день катализатор не забивается — это постепенный процесс, растянутый, в зависимости от качества заправляемого топлива и манеры езды, на 100 000–150 000 километров. Поэтому «умирает» нейтрализатор медленно и почти незаметно. Однако рано или поздно приходит осознание, что автомобиль плохо тянет, да и сам выхлоп дурно пахнет. И, как говорится, здравствуй дорогущий новый катализатор!

Дабы продлить жизнь этому узлу, опытные автомобилисты давно и весьма успешно пользуются специальными средствами. Например, у известнейшего американского производителя Hi-Gear есть рецепт долголетия как раз для «дожигателя» выхлопных газов. Препарат под названием «Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания» предназначен для комплексного ухода за системой питания бензинового авто. Он эффективно удаляет углеродистые отложения, осаждающиеся на рабочей поверхности сот нейтрализатора, а также загрязнения из бензобака, губчатые отложения с впускных клапанов, нагар со стенок камер сгорания. То есть это состав весьма широкого спектра действия. Профессиональный по сути препарат уже после однократного применения заметно снижает гидродинамическое сопротивление системы выпуска, обеспечивает равномерность оборотов холостого хода и оптимальные условия смесеобразования. И конечно же, снижает токсичность отработавших газов.

Эта добавка в топливо предназначена только для бензиновых авто. А вот для дизелей потребуется иное средство — «Очиститель сажевого фильтра HG3185». Ведь именно DPF (diesel particulate filter) является главным борцом за чистоту выхлопа, задерживая до 80–90 процентов частиц сажи (при этом он может быть как частью каталитического нейтрализатора, так и самостоятельным узлом).