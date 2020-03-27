Как избежать перегрева двигателя машины, если вытекает антифриз

Грамотный уход за автомобильным двигателем обязательно предполагает его регулярный осмотр, а при необходимости — и проверку узлов системы охлаждения мотора. Между тем многие водители часто пренебрегают этим правилом…

Как отмечают специалисты техцентров, сегодня значительная часть российских автовладельцев (особенно тех, кто ездит на авто не старше пяти лет) редко когда утруждает себя лишними заботами о собственном «железном коне». Действительно, зачем напрягаться, если плановое техобслуживание у дилера пройдено, машина ездит и ездит, никаких проблем нет и вроде как не должно быть! Все так, но транспортное средство (даже новое!), как любой сложный механизм, может внезапно «приболеть», и в таких ситуациях очень важно быстро выявить симптомы «технического недомогания». В противном случае можно легко «загреметь» на дорогостоящий ремонт.

И в первую очередь это относится к дефектам системы охлаждения двигателя, приводящим к ее разгерметизации и последующей утечке охлаждающей жидкости, провоцирующей перегрев, а затем и выход из строя силового агрегата. Как правило, подобные дефекты имеют четко выраженные симптомы, на появление которых водители (особенно малоискушенные в технике) не реагируют должным образом. А таких симптомов немало. В числе наиболее распространенных: частое снижение уровня антифриза в расширительном бачке, появление непонятных цветных лужиц под автомобилем, возникновение нехарактерной сырости или запаха «химии» в салоне, длительная (без периодического отключения) работа крыльчатки обдува радиатора, появление пара из-под крышки расширительного бачка или же белого дыма из выхлопной трубы.

Последнее особенно должно насторожить автовладельца, поскольку белый цвет дыма может свидетельствовать о наиболее коварной неприятности, связанной с разгерметизацией системы охлаждения, — появлении микротрещин в головке блока цилиндров. Вытекающий из них антифриз, попадая в камеру сгорания, с большой долей вероятности может вызвать гидроудар в цилиндрах, что потребует полной переборки двигателя с соответствующими немалыми затратами.

Очевидно, что подобные неприятности можно исключить, если взять за правило регулярно отслеживать состояние значимых узлов системы охлаждения (радиатора, патрубков, помпы, расширительного бачка, датчиков и указателей температуры) и своевременно реагировать на первые признаки возможных протечек антифриза. При их появлении наиболее верным решением для водителя будут меры по самостоятельной экспресс-герметизации системы охлаждения, благо для этого сегодня выпускаются специальные герметики быстрого действия, отличающиеся привлекательной ценой и высокой эффективностью.

Так, например, одна только американская фирма Hi-Gear производит для указанных целей сразу несколько вариантов подобных продуктов, эффективность которых уже неоднократно проверена на практике автовладельцами во многих странах мира, включая Россию. Один из таких фирменных препаратов — «Металлокерамический герметик системы охлаждения» Hi-Gear HG9043. Продукт по-своему уникален, представляет собой высокотехнологичное профессиональное ремонтное средство, с помощью которого можно устранить большинство самых сложных повреждений системы охлаждения двигателя. Герметик универсален по своей применимости и может «залатать» практически все виды мелких повреждений, даже трещины в головке блока цилиндров. Любопытный факт: восстановленное им место повреждения по своей прочности сопоставимо с прочностью сварного шва.

Отлично зарекомендовал себя при ликвидации аварийных протечек и другой фирменный состав — «Монофазный металлогерметик» Hi-Gear HG9048. Он так же рекомендован для экспресс-ремонта трещин в радиаторах или отопителе салона, блоке и головке блока цилиндров. Не менее эффективен по скорости своего действия и «Состав для ремонта системы охлаждения» Hi-Gear HG9025. Как показала практика, этот препарат способен надежно закупорить небольшие трещины, а также отверстия диаметром до 5 мм.

Как видим, проблем с выбором эффективных средств для экспресс-ремонта системы охлаждения сегодня нет в принципе. А если так, то почему бы заранее не побеспокоиться о том, чтобы хотя бы один из этих препаратов всегда находился в машине — так, на всякий экстренный случай? Полагаем, каждый водитель вправе задать сам себе подобный вопрос, особенно в преддверии приближающегося сезона отпусков, длительных весенне-летних путешествий, да и просто выездов на природу.

При этом стоит помнить, что те или иные проблемы с системой охлаждения двигателя довольно быстро могут привести как минимум к покупке нового радиатора охлаждения (от 5000 рублей), а как максимум — к капремонту мотора из-за перегрева (от 80000 рублей). В то время как избежать серьезных последствий можно всего за 600 рублей, своевременно воспользовавшись герметиком системы охлаждения от Hi-Gear.

27 марта 2020
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