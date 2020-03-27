Как избежать перегрева двигателя машины, если вытекает антифриз

Как отмечают специалисты техцентров, сегодня значительная часть российских автовладельцев (особенно тех, кто ездит на авто не старше пяти лет) редко когда утруждает себя лишними заботами о собственном «железном коне». Действительно, зачем напрягаться, если плановое техобслуживание у дилера пройдено, машина ездит и ездит, никаких проблем нет и вроде как не должно быть! Все так, но транспортное средство (даже новое!), как любой сложный механизм, может внезапно «приболеть», и в таких ситуациях очень важно быстро выявить симптомы «технического недомогания». В противном случае можно легко «загреметь» на дорогостоящий ремонт.

И в первую очередь это относится к дефектам системы охлаждения двигателя, приводящим к ее разгерметизации и последующей утечке охлаждающей жидкости, провоцирующей перегрев, а затем и выход из строя силового агрегата. Как правило, подобные дефекты имеют четко выраженные симптомы, на появление которых водители (особенно малоискушенные в технике) не реагируют должным образом. А таких симптомов немало. В числе наиболее распространенных: частое снижение уровня антифриза в расширительном бачке, появление непонятных цветных лужиц под автомобилем, возникновение нехарактерной сырости или запаха «химии» в салоне, длительная (без периодического отключения) работа крыльчатки обдува радиатора, появление пара из-под крышки расширительного бачка или же белого дыма из выхлопной трубы.

Последнее особенно должно насторожить автовладельца, поскольку белый цвет дыма может свидетельствовать о наиболее коварной неприятности, связанной с разгерметизацией системы охлаждения, — появлении микротрещин в головке блока цилиндров. Вытекающий из них антифриз, попадая в камеру сгорания, с большой долей вероятности может вызвать гидроудар в цилиндрах, что потребует полной переборки двигателя с соответствующими немалыми затратами.

Очевидно, что подобные неприятности можно исключить, если взять за правило регулярно отслеживать состояние значимых узлов системы охлаждения (радиатора, патрубков, помпы, расширительного бачка, датчиков и указателей температуры) и своевременно реагировать на первые признаки возможных протечек антифриза. При их появлении наиболее верным решением для водителя будут меры по самостоятельной экспресс-герметизации системы охлаждения, благо для этого сегодня выпускаются специальные герметики быстрого действия, отличающиеся привлекательной ценой и высокой эффективностью.