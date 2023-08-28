Среднеразмерный Adventure: мотоцикл для любителей свободы и приключений

Данная модель является новинкой 2023 года. По своему виду и наполнению Zontes ZT350-T попадает в категорию легких туристических эндуро. При знакомстве с ним, сложно не заметить, что мотоцикл однозначно красив. Образ надёжного спутника в любых приключениях выгодно подчёркивает контрастное сочетание цветов и стремительность обводов пластика. При этом, этот среднекубатурный мотоцикл не лишён по-хорошему взрослых пропорций. Водитель почти любого роста за рулём ZT350-T будет смотреться уместно.
Адаптированность для езды по дорогам плохого качества и лёгкому бездорожью подчёркивается не только соответствующим внешним видом и подходящей для длительно езды по сложному рельефу эргономикой.
За счет подвесок с увеличенным ходом Zontes ZT350-T имеет сравнительно большой дорожный просвет в 175 мм и, как на немецких туристических эндуро, заспицованные в край обода колеса с бескамерными шинами (перед 110/80−19, зад — 160/60−17). С таким набором качеств даже не очень опытный водитель легко сможет преодолеть с десяток километров грунтовки или добраться по азимуту сквозь лесополосу до заветного озера. Мотоцикл располагает к таким приключениям!
В качестве движущей силы здесь выступает 348-кубовый, одноцилиндровый, 4-тактный силовой агрегат с 6-ступенчатой КПП, электронным впрыском топлива и 4-клапанной головкой цилиндра. Система охлаждения комбинированная — перед двигателем установлено сразу два радиатора. По одному циркулирует антифриз, по второму — масло. Как результат: двигатель выдаёт внушительные для данного класса пиковые 40 л. с. Что недурно, но со скидкой на соответствие экологическим нормам Евро 5. На низких оборотах мотор излишне спокоен и просыпается только в среднем диапазоне. Комфортная крейсерская скорость 120—130 км/ч. Адекватная максимальная скорость составляет 160 км/ч.
В Zontes ZT350-T очень примечательное базовое оснащение. Подобное разом не встречается ни на одном другом мотоцикле. Загибайте пальцы! Бескамерные покрышки, регулируемые органы управления, защита картера, удлинитель переднего крыла, дуги и багажник, пульты с подсветкой, дистанционное открытие крышки топливного бака и сиденья, переключение режимов работы двигателя, бесключевой доступ, полностью электронная приборная панель с возможностью смены тем оформления, электрорегулировка ветрового стекла, антиблокировочная система тормозов, диодная оптика. Для модели начального уровня опций даже с избытком!
Стоимость модели Zontes ZT350-T на день публикации материала составляет 499 990 рублей. Мотоциклы Zontes доступны для очного знакомства и заказа в дилерской сети бренда по всей России. Посмотреть все модели Zontes можно на официальном сайте марки в России.
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