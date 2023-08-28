Среднеразмерный Adventure: мотоцикл для любителей свободы и приключений

Данная модель является новинкой 2023 года. По своему виду и наполнению Zontes ZT350-T попадает в категорию легких туристических эндуро. При знакомстве с ним, сложно не заметить, что мотоцикл однозначно красив. Образ надёжного спутника в любых приключениях выгодно подчёркивает контрастное сочетание цветов и стремительность обводов пластика. При этом, этот среднекубатурный мотоцикл не лишён по-хорошему взрослых пропорций. Водитель почти любого роста за рулём ZT350-T будет смотреться уместно.

Адаптированность для езды по дорогам плохого качества и лёгкому бездорожью подчёркивается не только соответствующим внешним видом и подходящей для длительно езды по сложному рельефу эргономикой.