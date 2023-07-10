Пульсирующий нерв экономии: тестируем новый городской байк из Индии

Одним из главных драйверов продаж в России предыдущих версий модельного семейства мотоциклов Bajaj Pulsar служил тот факт, что у них мотор точно такой же, как у аналогичных мотоциклов с хорошо известным шильдиком КТМ. Сей факт полностью соответствует действительности, пусть и с некоторыми оговорками. На заводе в Индии, где производятся мотор и сами мотоциклы КТМ, создаются и сходят с конвейера мотоциклы Bajaj.
Но, «паразитировать» на популярности, в прямом смысле «коллег по цеху» тупиковая стратегия продвижения. Если в новые модели не привносить собственные оригинальные и современные технические решения, то твой бренд так и будет плестись в хвосте истории. Появление новой модели Pulsar N250, указывает на то, что в компании Bajaj Auto точно есть те, кто грамотно просчитывает перспективы развития своего мотоциклетного направления.
Новый мотоцикл — это не просто тот же самый Pulsar NS200 предыдущей генерации, но с мотором большей «кубатуры». Конструкторы постарались создать мотоцикл, который совершил бы качественно новый шаг вперед, приблизив аппараты Bajaj к уважаемым кланам байков, обладающих своим лицом, характером и на которых можно ездить в свое удовольствие, а не только из-за лютой необходимости «прошивать» автомобильные пробки в «беличьей» гонке за неуловимым временем.
Удалось ли Bajaj воплотить задуманное в железе? Мнения и суждения здесь, наверное, могут быть диаметрально противоположными. И это также будет признаком того, что Pulsar N250 не просто очередной малокубатурный «обмылок-щекоталка», а мотоцикл, вызывающий жаркие споры, а значит, «живой».
Борзой и запоминающийся
Нет сомнений, что народ с фантазией в новой головной фаре мотоцикла разглядит голову трансформера, глаза Железного человека и прочую киношную героику. В общем то, весь внешний облик его сделан именно так, как сейчас любят: броско, агрессивно и светодиодно. От себя добавлю, что с головным прожектором, воткнутым точно между «глаз» ходовых огней, в дорожном потоке Pulsar N250 быстро замечают и уважительно провожают взглядами. Общий образ у него весьма запоминающийся и с хорошим потенциалом к быстрой узнаваемости. Достойная личная «фишка» для нашего городского мира одинаковых домов, автомобилей и людей.
Крути до звона и будет счастье
В сравнение с предыдущей моделью Pulsar NS200, у Pulsar N250 4-тактный одноцилиндровый двигатель «раздули» по кубатуре, добавили ему «лошадок» и вместо карбюратора установили инжекторную систему питания. Инжекторная технология DTS-i с использованием двух свечей на цилиндр осталась на месте. Из новшеств: смещение коленвала, за счет чего удалось радикально купировать вибрации, появляющиеся на высоких оборотах. В итоге, с рабочего объема 249,07 куб. см. «сняли» пиковую мощность в 24,5 л. с. (18 кВт при 8750 об/мин), а максимальный «крутильный» равен 21,5 Нм при 6500 об / мин.
Двигатель стал более плавным и «эластичным», с акцентом по тяговым характеристикам в диапазоне средних оборотов. На пятой передаче мотоцикл относительно медленно, но «вытягивает» со скорости в 50 км/ч за пределы 100 км/ч. В случае же, когда за рулем Pulsar N250 хочется получить адреналиновую дозу активного драйва, то для достижения желаемой стремительности нужно каждую передачу отрабатывать четко, «до звона», и «прыгать» по передачам за мгновение до срабатывания электронной «отсечки-уздечки».
На 1-й передаче эта самая электронная уздечка «живет» на скорости в районе 44—45 км/ч. 2-я передача — 75 км/ч. «Максималка» на 3-й передаче — «соточка». На 4-й позиции, при благоприятных условиях, удастся достичь 110—115 км/ч. Последняя передача 5-я и говорят, что кому-то удавалось разогнать Pulsar N250 до 150—160 км/ч.
Я не из отряда камикадзе и свои поиски предела скоростных возможностей новинки остановил в секторе 120—130 км/ч, так как почувствовал, как подо мной «задышала» рама, а переднее колесо «затанцевало», неприятно напоминая мне о некогда пережитых личных встречах с Его Величеством Асфальтом, благодаря такому физическому явлению, как вобблинг. Остановить разгон на скорости 125 км/ч — это мой личный выбор, мотор же готов был работать на ускорение. И еще один момент, на загородной трассе периодически возникало желание воткнуть несуществующую 6-передачу.
Конечно, Pulsar N250 не спортбайк, но его скоростная динамика абсолютно соответствует для активного проживания в агрессивной дорожной среде мегаполиса. Главное, на каждой передаче ручку газа выкручивать «до звона», да успевать подтыкать нужную передачу. Благо все передачи переключаются уверенно, даже, можно сказать, с какой-то «нежной» четкостью. Плюс, для глухих и особо непонятливых (это я про себя), на приборной панели всегда находится подсказка номера включенной передачи в данном отрезке реальности.
Новая рама, новые подвески
В базе у Pulsar N250 стальная трубчатая рама. У того же Pulsar NS200 рама диагональная штампованная. Передняя подвеска на традиционных 37-миллиметровых «перьях». Задняя подвеска — моноамортизатор Nitrox, уже без рюкзачка.
По подвеске новый мотоцикл на голову выше своего собрата-предшественника. Клевки «носом» на резких торможениях минимальны, а при прохождении поворотов в наклоне, рама не начинает подавать предательские признаки слабости. Компоновка тормозной системы производства GRIMECA такая: 300-миллиметровый диск с 2-поршневой машинкой спереди, а на заднем колесе стоит диск диаметром 230-миллиметров с 1-поршневой плавающей машинкой.
Наличие системы АБС воспринимается, как само собой разумеющееся. Это же не «колхозник», а настоящий городской брутал naked street. Подчеркивают это и колеса увеличенного диаметра с литыми дисками 17 размера: с шинами 100/80 спереди и 130/70 на «корме». Кому-то может показаться, что колеса узковаты, но для города такой размер оправдан. Благодаря этому, а также короткой колесной базе в 1351 мм, Pulsar N250 способен «ужом» просочиться в любой автомобильной пробке.
И обратите внимание, как дерзко вздернут «двуствольный» глушитель, тонко сочетающийся с углом наклона крепления хагера на заднем колесе. Собственно, как раз из таких продуманных и приятных мелочей и соткан весь образ Bajaj Pulsar N250.
Информация без краев
Приборная панель, если можно так выразиться, выполнена в «смартфонном» стиле, т. е. без внешней рамки. Современно, модно и, при этом, «приборка» не полностью цифровая, а есть и аналоговый тахометр, выполненный в спортивном стиле, что мне пришлось особо по душе. Конечно, найдутся и те, кто начнет стонать, что нет bluetooth, навигатора и дорожной «няньки», меняющей карты работы электронного блока управления двигателем. Недовольные находятся всегда, но количество таких резко сократится, когда люди прокатятся на этом мотоцикле и сами придут к выводу, что своих денег этот аппарат стоит. Для страждущих ни при каких обстоятельствах не снимать «электронных ошейников» в виде телефонов, переговорных устройств и прочих тоталитарных девайсов, сразу под приборной панелью имеется нужный им разъем USB, заботливо прикрытый влагозащитной крышечкой.
Органы управления расположены на руле по структуре «классика жанра». В них нет нарочитой дешевизны и они довольно приятны тактильно.
Экономия — наша реальность
Заявленный объем бака — 14 литров. Значения расхода топлива, транслируемые в информационное поле официальными представителями производителя, 1 л на 39 км. Получается, что на одном баке теоретически можно проехать порядка 550 км. Из меня плохой теоретик, да еще с лишним весом и адреналиновой зависимостью, наверное, именно поэтому у меня получилось проехать на 1 литре около 30 км. Но, результат-то все равно впечатляющий. Pulsar N250 прямо настоящий друг и страж кошелька своего владельца. Конечно, это все в случае езды без пассажира и серьезного груза.
Одному за рулем новинки находиться вольготно и удобно. Вольготно управлять, совершая маневры, и удобно сидеть с прямой спиной со слегка согнутыми в локтях руками. Сидение рассчитано на прием второго пассажира. Но, услуга «такси» на Pulsar N250 более всего подразумевает краткосрочные обязательства на сверхмалые расстояния. Все-таки мы говорим о нем, как преимущественно городском нейкеде.
Если подытожить, то новинка от Bajaj — это современный, городской эгоист-одиночка, склонный к движению в пространстве по своим траекториям, превращаясь в эти моменты в настоящий пульсирующий нерв. Одновременно, за внешним обликом городского скоростного модника, скрывается продуманный и очень экономный характер. Мотоцикл умеет удивлять, но всегда будет отказываться «выпускать в трубу» кровные своего хозяина. И, что абсолютно точно, обидный слоган «полчаса позора и ты на работе» — это не про Bajaj Pulsar N250.