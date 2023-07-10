Пульсирующий нерв экономии: тестируем новый городской байк из Индии

Новый мотоцикл — это не просто тот же самый Pulsar NS200 предыдущей генерации, но с мотором большей «кубатуры». Конструкторы постарались создать мотоцикл, который совершил бы качественно новый шаг вперед, приблизив аппараты Bajaj к уважаемым кланам байков, обладающих своим лицом, характером и на которых можно ездить в свое удовольствие, а не только из-за лютой необходимости «прошивать» автомобильные пробки в «беличьей» гонке за неуловимым временем.

Удалось ли Bajaj воплотить задуманное в железе? Мнения и суждения здесь, наверное, могут быть диаметрально противоположными. И это также будет признаком того, что Pulsar N250 не просто очередной малокубатурный «обмылок-щекоталка», а мотоцикл, вызывающий жаркие споры, а значит, «живой».

Борзой и запоминающийся

Нет сомнений, что народ с фантазией в новой головной фаре мотоцикла разглядит голову трансформера, глаза Железного человека и прочую киношную героику. В общем то, весь внешний облик его сделан именно так, как сейчас любят: броско, агрессивно и светодиодно. От себя добавлю, что с головным прожектором, воткнутым точно между «глаз» ходовых огней, в дорожном потоке Pulsar N250 быстро замечают и уважительно провожают взглядами. Общий образ у него весьма запоминающийся и с хорошим потенциалом к быстрой узнаваемости. Достойная личная «фишка» для нашего городского мира одинаковых домов, автомобилей и людей.