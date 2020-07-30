По морям по волнам: выбираем правильное масло для 2-тактных лодочных двигателей

Бывалые рыбаки утверждают, что 2-тактные моторы гораздо проще в эксплуатации и отремонтировать их можно на коленках, не выходя, как говорится, из лодки. Да и стоимость этих простых по конструктиву моторов на порядок ниже 4-тактных аналогов.

К недостаткам 2-тактников, в сравнении с «подвесами», где работа происходит в 4 этапа, можно отнести более скромную ресурстность цилиндро-поршневой группы, шумность, прожорливость, дымность и зловонность выхлопа. Впрочем, специалисты немецкой компании Liqui Moly считают, что все эти недостатки с легкостью нивелируются высокой технологичностью их продуктов.