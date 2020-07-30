По морям по волнам: выбираем правильное масло для 2-тактных лодочных двигателей

Бывалые рыбаки утверждают, что 2-тактные моторы гораздо проще в эксплуатации и отремонтировать их можно на коленках, не выходя, как говорится, из лодки. Да и стоимость этих простых по конструктиву моторов на порядок ниже 4-тактных аналогов.
К недостаткам 2-тактников, в сравнении с «подвесами», где работа происходит в 4 этапа, можно отнести более скромную ресурстность цилиндро-поршневой группы, шумность, прожорливость, дымность и зловонность выхлопа. Впрочем, специалисты немецкой компании Liqui Moly считают, что все эти недостатки с легкостью нивелируются высокой технологичностью их продуктов.
А ты не шуми!
В частности, разработанное ими минеральное моторное масло для подвесных лодочных моторов Marine 2T Motor Oil позволяет обеспечить хорошую надежность работы 2-х тактных двигателей лодок и катеров как со смешанной, так и с раздельной системой смазки. Благодаря комплексу присадок, при сгорании масло не образует дыма.
«Подвес», работающий на Marine 2T Motor Oil, надежно защищен от коррозии, которая может образовываться вследствие попадания кислотосодержащих газов, конденсата, брызг соленой воды и морского воздуха во внутренности движка. Хорошие смазывающие свойства масла помогают мотору работать заметно тише, чем на каком-либо другом лубриканте, а так же снижается расход горючки. Само собой разумеется, что продукт соответствует самым жестким требованиям по экологической безопасности.
Кстати, многие наивно полагают, что 2-тактные двигатели — позапрошлый век и эволюционное развитие их совершенно не коснулось. Как бы не так! Среди лодочных «подвесов» есть 2-«тактники» с прямым впрыском. Эти моторы весьма и весьма современны, а потому требуют соответствующей смазки.
Marine 2T DFI Motor Oil — полусинтетическое моторное масло для водной техники, рекомендованное как для классических 2Т моторов, так и для впрысковых DFI. Химический состав масла предотвращает образование нагара в камере сгорания и выпускных каналах, эффективно смазывает детали, снижает вибрацию и общий уровень шума.
Смазка для «сапога»
Однако лодочный мотор — это не только цилиндро-поршневая группа, но и так называемый сапог (или «нога»), который тоже нуждается в смазке, поскольку в нем есть трущиеся и довольно нагруженные поверхности, через которые на гребной винт передается крутящий момент.
Для смазки «сапога» большинства моторов требуется специальное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 80W-90 и спецификацией API GL-4/GL-5. Среди продуктов, выпускаемых Liqui Moly, есть минеральная трансмиссионка Marine Gear Oil 80W-90.
Здесь использованы базовая основа наивысшего качества и современный пакет присадок, которые вкупе обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии лодочных моторов при высоких нагрузках, препятствуют пенообразованию на высоких оборотах и обладают отличными водоотделяющими свойствами.