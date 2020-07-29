Какие масла продлят срок службы садовой технике и не отравят участок

Если говорить о садовой технике с 4-тактными моторами, то при выборе антифрикционной технической жидкости важно помнить, что система смазки большинстве газонокосилок, культиваторов, снегоуборщиков не имеет масляного насоса.
Шатун и элементы цилиндро-поршневой группы смазываются при помощи специального «черпачка» на нижней головке, который разбрызгивает масло по внутренним поверхностям ДВС.
Такая конструктивная особенность требует узкого диапазона вязкости масла, а потому автомобильный или чисто мотоциклетный лубрикант для «помощников по дачному хозяйству» не подойдет.
Летнее настроение
Это хорошо знают в компании Liqui Moly. Специально для садового инвентаря с бензиновыми двигателями, ее специалисты разработали довольно большую линейку продуктов. Для 4-тактной техники летнего сезона немцы выпускают моторное масло Rasenmaher Oil SAE 30 с оптимальной вязкостью. Продукт запросто может использоваться как в бензиновых газонокосилсках с малой «кубатурой» двигателя, так и в дизельных силовых установках, которыми оснащены садовые минитракторы.
Несмотря на то, что средство сделано на минеральной основе, оно, благодаря высокой степени очистки и современным присадкам, практически не меняет свою вязкость даже при сильном нагреве мотора. При этом хорошо смешивается с различными стандартными маслами. То есть если вы не знаете, какая изначально смазка была залита в движок вашего агрегата, то перейти на Rasenmaher Oil SAE 30 можно без предварительной промывки ДВС. Однако помните, что данный продукт предназначен для эксплуатации исключительно в летнее время.
Пережить зиму
А для «дачных трудяг», чье рабочее время приходит с наступлением холодов, есть другое — чисто зимнее — синтетическое моторное масло Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30. Его также смело можно заливать как в бензиновые, так и в дизельные агрегаты с воздушным и водяным охлаждением.
Использование Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 позволяет поддерживать работу 4-тактной садовой техники в зимний период на высочайшем уровне. Производитель гарантирует стабильную вязкость продукта на протяжении всего периода эксплуатации и легкий пуск силовой установки даже в крепкие морозы.
Это зимнее масло можно использовать в снегоуборщиках, минитракторах и другой садовой технике. Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 может применяться не только в простейших древних движках, но и в современных моторах, оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами.
Двенадцать месяцев
Ну а если у вас на участке имеется техника, которая используется круглогодично (например, бензиновый или дизельный генератор, минитрактор), то специально для нее специалистами Liqui Moly создана всесезонная «минералка» Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30. И хотя содержимое бутылки позиционируется, как масло для газонокосилок (что подразумевает эксплуатацию в теплое время года), его технические характеристики позволяют пользоваться продуктом все 12 месяцев.
Использование специального моторного масла Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 позволяет обеспечить высокую стабильность работы двигателей садовой 4-тактной техники. Универсально в применении: подходит для дизельных и бензиновых моторов и может применяться на современных «движках», оснащенных катализаторами.
Экологичная безопасность
В бензокосах, триммерах, бензопилах используются, как правило, 2-тактные двигатели, что делает технику более компактной. Однако и более требовательной к моторным маслам, которое необходимо предварительно смешивать с топливом. При сгорании смеси не должно образовываться дыма или золы (то есть масло должно иметь низкую зольность). И наконец, смазка должна быть безопасна для окружающей среды, поскольку может попасть в почву приусадебного хозяйства.
При использовании продуктов Liqui Moly можно быть увереным, что двигатели вашей садовой техники находятся под надежной защитой, а сами масла соответствуют строжайшим экологическим стандартам и попав в землю, полностью разлагаются под действием света, влаги и кислорода на абсолютно безвредные компоненты.
В семейство масел Liqui Moly для 2-тактных двигателей садовой техники входят бездымные моторные масла: минеральное 2-Takt Motorsagen-Oil для тяжело нагруженных бензопил с воздушным охлаждением, а также универсальное полусинтетическое 2-Takt-Motoroil. Кстати, смазки для двухтактных двигателей окрашены в красный цвет для индикации их наличия в топливной смеси.
Безвредный консервант
Еще одно очень полезное для дачников средство — Pflege-Spray fur Garten-Gerate. Это универсальный аэрозоль для очистки садовой техники и инвентаря, смазывания и защиты от коррозии. Средство изготовлено на основе растительных масел и поскольку оно полностью биоразлагаемо за 21 день, то абсолютно безопасно для флоры и фауны.
Спрей препятствует возникновению скрипа и затруднений в работе садового инвентаря, превосходно удаляет ржавчину и препятствует появлению очагов коррозии. Возможно применение в качестве консерванта на период межсезонного хранения техники и садовой утвари.