Какие масла продлят срок службы садовой технике и не отравят участок

Фото avtovzglyad.ru
Двигатели садовых машин, в отличие от автомобильных или мотоциклетных, большую часть времени работают либо на холостом ходу, либо на максимальных оборотах. Кроме того, моторы газонокосилок, триммеров, мотокультиваторов, бензопил, снегоуборщиков имеют воздушное охлаждение, эффективность которого на порядок ниже охлаждения жидкостного. И подобные нюансы, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», крайне важно учитывать при подборе моторного масла.

Если говорить о садовой технике с 4-тактными моторами, то при выборе антифрикционной технической жидкости важно помнить, что система смазки большинстве газонокосилок, культиваторов, снегоуборщиков не имеет масляного насоса.

Шатун и элементы цилиндро-поршневой группы смазываются при помощи специального «черпачка» на нижней головке, который разбрызгивает масло по внутренним поверхностям ДВС.

Такая конструктивная особенность требует узкого диапазона вязкости масла, а потому автомобильный или чисто мотоциклетный лубрикант для «помощников по дачному хозяйству» не подойдет.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Летнее настроение

Это хорошо знают в компании Liqui Moly. Специально для садового инвентаря с бензиновыми двигателями, ее специалисты разработали довольно большую линейку продуктов. Для 4-тактной техники летнего сезона немцы выпускают моторное масло Rasenmaher Oil SAE 30 с оптимальной вязкостью. Продукт запросто может использоваться как в бензиновых газонокосилсках с малой «кубатурой» двигателя, так и в дизельных силовых установках, которыми оснащены садовые минитракторы.

Несмотря на то, что средство сделано на минеральной основе, оно, благодаря высокой степени очистки и современным присадкам, практически не меняет свою вязкость даже при сильном нагреве мотора. При этом хорошо смешивается с различными стандартными маслами. То есть если вы не знаете, какая изначально смазка была залита в движок вашего агрегата, то перейти на Rasenmaher Oil SAE 30 можно без предварительной промывки ДВС. Однако помните, что данный продукт предназначен для эксплуатации исключительно в летнее время.

Пережить зиму

А для «дачных трудяг», чье рабочее время приходит с наступлением холодов, есть другое — чисто зимнее — синтетическое моторное масло Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30. Его также смело можно заливать как в бензиновые, так и в дизельные агрегаты с воздушным и водяным охлаждением.

Фото avtovzglyad.ru

Использование Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 позволяет поддерживать работу 4-тактной садовой техники в зимний период на высочайшем уровне. Производитель гарантирует стабильную вязкость продукта на протяжении всего периода эксплуатации и легкий пуск силовой установки даже в крепкие морозы.

Это зимнее масло можно использовать в снегоуборщиках, минитракторах и другой садовой технике. Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 может применяться не только в простейших древних движках, но и в современных моторах, оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами.

Двенадцать месяцев

Ну а если у вас на участке имеется техника, которая используется круглогодично (например, бензиновый или дизельный генератор, минитрактор), то специально для нее специалистами Liqui Moly создана всесезонная «минералка» Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30. И хотя содержимое бутылки позиционируется, как масло для газонокосилок (что подразумевает эксплуатацию в теплое время года), его технические характеристики позволяют пользоваться продуктом все 12 месяцев.

Использование специального моторного масла Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 позволяет обеспечить высокую стабильность работы двигателей садовой 4-тактной техники. Универсально в применении: подходит для дизельных и бензиновых моторов и может применяться на современных «движках», оснащенных катализаторами.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Экологичная безопасность

В бензокосах, триммерах, бензопилах используются, как правило, 2-тактные двигатели, что делает технику более компактной. Однако и более требовательной к моторным маслам, которое необходимо предварительно смешивать с топливом. При сгорании смеси не должно образовываться дыма или золы (то есть масло должно иметь низкую зольность). И наконец, смазка должна быть безопасна для окружающей среды, поскольку может попасть в почву приусадебного хозяйства.

При использовании продуктов Liqui Moly можно быть увереным, что двигатели вашей садовой техники находятся под надежной защитой, а сами масла соответствуют строжайшим экологическим стандартам и попав в землю, полностью разлагаются под действием света, влаги и кислорода на абсолютно безвредные компоненты.

В семейство масел Liqui Moly для 2-тактных двигателей садовой техники входят бездымные моторные масла: минеральное 2-Takt Motorsagen-Oil для тяжело нагруженных бензопил с воздушным охлаждением, а также универсальное полусинтетическое 2-Takt-Motoroil. Кстати, смазки для двухтактных двигателей окрашены в красный цвет для индикации их наличия в топливной смеси.

Фото avtovzglyad.ru

Безвредный консервант

Еще одно очень полезное для дачников средство — Pflege-Spray fur Garten-Gerate. Это универсальный аэрозоль для очистки садовой техники и инвентаря, смазывания и защиты от коррозии. Средство изготовлено на основе растительных масел и поскольку оно полностью биоразлагаемо за 21 день, то абсолютно безопасно для флоры и фауны.

Спрей препятствует возникновению скрипа и затруднений в работе садового инвентаря, превосходно удаляет ржавчину и препятствует появлению очагов коррозии. Возможно применение в качестве консерванта на период межсезонного хранения техники и садовой утвари.

ремонт, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло, автохимия, лайфхак
7 августа 2020
101