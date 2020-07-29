Какие масла продлят срок службы садовой технике и не отравят участок

Если говорить о садовой технике с 4-тактными моторами, то при выборе антифрикционной технической жидкости важно помнить, что система смазки большинстве газонокосилок, культиваторов, снегоуборщиков не имеет масляного насоса.

Шатун и элементы цилиндро-поршневой группы смазываются при помощи специального «черпачка» на нижней головке, который разбрызгивает масло по внутренним поверхностям ДВС.

Такая конструктивная особенность требует узкого диапазона вязкости масла, а потому автомобильный или чисто мотоциклетный лубрикант для «помощников по дачному хозяйству» не подойдет.