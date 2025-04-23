До Шанхая добрались седан Nissan N7 и пикап-гибрид Frontier Pro

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Nissan не обошел стороной Шанхайский автосалон. Японцы выкатили на суд публики четырехдверную «электричку» N7 с автопилотом и первую гибридную модель для глобального рынка Frontier Pro, созданную в Поднебесной. Как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», это главные премьеры бренда.

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Nissan планирует выпускать седан N7, разработанный в партнерстве с местным брендом Dongfeng, на их совместном предприятии, расположенном в Поднебесной. Новый седан стал, что называется, «кровным братом» лифтбэка eπ 007. Или, говоря прозаично, эти автомобили унифицированы. Размеры «семерки» — 4930х1895х1487 мм при колесной базе 2915 мм.

В салоне N7 вы найдете большой экран в центре передней панели и минимум кнопок. Селектор переключения передач расположен под рулем. Продвинутые кресла умеют следить за положением тела благодаря почти полусотне специальных датчиков. Ожидается, что модель обзаведется автопилотом второй ступени.

В техническом плане Nissan N7 создан как заднеприводный электрокар. Начальная модификация обладает запасом мощности в 218 л.с., старшая может похвастать 272 л.с. К каждой из версий прилагаются соответствующие батареи — для начала на 58 кВтч, в топе емкость вырастает до 73 кВтч. Известно, что максимальный обещанный запас хода должен быть не меньше 635 км.

Фото: АвтоВзгляд

Пикап «Ниссана» Frontier Pro PHEV спроектирован, разработан и произведен в Поднебесной в рамках совместного предприятия Zhengzhou Nissan. Грузовичок может похвастать массивным обвесом из пластика и двухрядной кабиной. Заднюю часть вместо привычного шильдика украшают буквы.

В движение гибридный Frontier Pro приводит силовая установка с суммарной отдачей в 410 л.с. и тягой 800 Нм. В состав системы входит турбированный классический двигатель объемом 1,5 л. На электротяге модель способна проехать до 135 км.

В салоне водителя и пассажиров порадуют 14,6-дюймовый тачскрин «мультимедийки» и 10-дюймовая приборная панель. Передние кресла получили встроенный массажер, вентиляцию и обогрев. В крышу встроен панорамный люк.