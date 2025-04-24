Mercedes-Benz провел в Шанхае «живую» премьеру роскошного концепта Vision V

В рамках Шанхайского автосалона концепт Vision V стал главным дебютантом на стенде Mercedes-Benz. Именитые автопроизводители из Штутгарта продемонстрировали общественности образец самой богатой модели из линейки, которая придет на смену хорошо знакомому в России и за ее пределами V-классу.

Как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», Vision V — это действительно запредельный уровень роскоши. Одним из ключевых отличий топовой комплектации снаружи стали 24-дюймовые колесные диски. В салоне установлена панель Superscreen с тремя экранами и кресла необычной формы, снабженные амортизаторами. Потолок украшен люстрой, отделка выполнена из дорогой кожи наппа.

Представители «Мерседеса» подчеркнули, что задний ряд сидений Vision V правильно называть лаунж-зоной. Она отделена от остального внутреннего пространства стеклянной перегородкой. В нее встроен 65-дюймовый монитор с разрешением 4К.

Фото: АвтоВзгляд

Аудиосистема получила ни много ни мало 42 динамика, предусмотрен режим караоке. Кресла раскладываются в спальные места. Между ними расположена консоль с тачпадом и столик, который по желанию можно превратить в шахматную доску.

В основе новинки лежит электрическая платформа Van EV. Концепт получил более длинную колесную базу и укороченные свесы, если сравнивать его с актуальными вэнами марки. Технические характеристики пока неизвестны. Зато мы выяснили, что серийные автомобили поставят на конвейер уже в следующем году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что первыми «ласточками» среди минивэнов новой волны станут модели VLE и VLS.