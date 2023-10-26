Есть ли у России выход из китайского автопрома

За 9 месяцев этого года продажи китайских грузовых автомобилей в России продемонстрировали — без преувеличения — просто взрывной рост. Например, у бренда Sitrak они выросли более, чем в 17 раз (по отношению к аналогичному периоду 2022-го), а, скажем, у FAW — в 4 раза. Также активно набирают темп такие «поднебесные» марки как Foton и Dongfeng.

С одной стороны, хорошо, что заполняется вакуум, образовавшийся после бегства с нашего рынка европейской «большой семерки». Значит сработали рыночные механизмы и предотвратили образование дефицита в этой крайне важной экономической нише. С другой стороны, китайские грузовики в каком-то смысле пока темная лошадка и есть много вопросов и к их качеству.

— Транспортным компаниям, конечно, нужно обновлять автопарки, устаревшие еще в пандемию, но и вопросы безопасности имеют немалое значение, — считает президент «Ассоциации транспортных экспертов и специалистов» Тарас Коваль, отметивший, что со сменой поставщиков гарантию на реализуемую технику стал нести каждый дилер самостоятельно, хотя на гарантийные обязательства продавцы стали смотреть сквозь пальцы. При этом ряд китайских авто пока не зарекомендовал себя с положительной стороны, а их поломки уже становились причиной аварийных ситуаций.