Помощи ждать неоткуда: 5 проблем, которые больше всего беспокоят российских перевозчиков

В «Скиф-Карго» уточняют, что всему виной — снижение «престижа» профессии, мобилизация, демографическая ситуация в целом и тяжелый характер работы. Водители отправляются в долгие рейсы, несут огромную ответственность и постоянно находятся в зоне риска — на дороге может случиться всякое. Молодежь на собеседования не приходит, возраст потенциальных кандидатов — 45+.

Из-за дефицита кадров зарплатные требования соискателей подскочили на 30—40%. Хотя последний опрос, проведенный «Скиф-Карго» среди своих сотрудников, показал, что шоферов интересуют не только деньги, падающие регулярно на карту, но и «нематериальная мотивация»: соблюдение режима труда и отдыха, бесплатное питание, ДМС. Над этим компания сейчас и работает.

Что еще, помимо социального пакета и прочих «нерублевых» бонусов, поможет хоть как-то выйти из ситуации? В качестве временной меры, считают перевозчики, подойдет привлечение водителей из стран Средней Азии — с отменой регионального патента (хотя, заметим, проблем с мигрантами у нас и без того хватает). А в долгосрочной перспективе нужно заинтересовывать молодых людей. В том числе возвращать соответствующую специальность в колледжи и техникумы.