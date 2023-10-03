Рынок комтранса как маркер всего автомобильного сегмента

Кризис отечественного авторынка, разразившийся в 2022 году, выходит из пике и заходит на весьма любопытный — ранее в таких объемах и количествах покупателем автомобилей невиданный — виток. Что будет завтра? На чем поедем и где будем приобретать? Распознать тенденции непросто, да и меняются они достаточно часто, однако несколько «китов», на которых в ближайшем будущем будет строиться весь автомобильный бизнес в России, уже заметны. Ситуации добавляет пикантность, что первопроходцем, прокладчиком маршрутов, выступает не легковой, а грузовой сегмент.

Достаточно сказать, что только за шесть месяцев этого года рынок одних только тяжелых грузовиков с наработкой вырос более чем на 21%, среднетоннажных — на 5,4%! Как и в легковом сегменте, комтранс с наработкой, включая и некогда официально продаваемые, и завезенные по «параллельному импорту», и произведенные у нас марки и модели, — самое доступное, что есть прямо сейчас. Хотите приобрести нужную технику в два с половиной- три раза дешевле, чем стоит новый аналог, — добро пожаловать на онлайн-платформы. Да, стоянки и дилерские центры существенно отстают от интернет-площадок и по количеству объявлений, и по количеству сделок.

Так, например, «Авито Спецтехника» поделился с порталом «АвтоВзгляд» статистикой: 70% продаж коммерческой техники с наработкой происходит «в онлайне». Вдумайтесь, ⅔ сделок происходит через экран телефона или монитор компьютера! Ежедневно раздел «Грузовой транспорт и спецтехника» на сервисе посещает около миллиона человек, а количество объявлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось вдвое.