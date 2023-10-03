Рынок комтранса как маркер всего автомобильного сегмента

Кризис отечественного авторынка, разразившийся в 2022 году, выходит из пике и заходит на весьма любопытный — ранее в таких объемах и количествах покупателем автомобилей невиданный — виток. Что будет завтра? На чем поедем и где будем приобретать? Распознать тенденции непросто, да и меняются они достаточно часто, однако несколько «китов», на которых в ближайшем будущем будет строиться весь автомобильный бизнес в России, уже заметны. Ситуации добавляет пикантность, что первопроходцем, прокладчиком маршрутов, выступает не легковой, а грузовой сегмент.
Достаточно сказать, что только за шесть месяцев этого года рынок одних только тяжелых грузовиков с наработкой вырос более чем на 21%, среднетоннажных — на 5,4%! Как и в легковом сегменте, комтранс с наработкой, включая и некогда официально продаваемые, и завезенные по «параллельному импорту», и произведенные у нас марки и модели, — самое доступное, что есть прямо сейчас. Хотите приобрести нужную технику в два с половиной- три раза дешевле, чем стоит новый аналог, — добро пожаловать на онлайн-платформы. Да, стоянки и дилерские центры существенно отстают от интернет-площадок и по количеству объявлений, и по количеству сделок.
Так, например, «Авито Спецтехника» поделился с порталом «АвтоВзгляд» статистикой: 70% продаж коммерческой техники с наработкой происходит «в онлайне». Вдумайтесь, ⅔ сделок происходит через экран телефона или монитор компьютера! Ежедневно раздел «Грузовой транспорт и спецтехника» на сервисе посещает около миллиона человек, а количество объявлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось вдвое.
Из той же статистики «Авито Спецтехника» можно почерпнуть и другие весьма любопытные тенденции: дефицит на рынке малотоннажной техники привел к сокращению продаж в этом сегменте — отечественные конвейеры не поспевают, а «китайцы» по каким-то причинам не торопятся.
А вот крупнотоннажная техника — те самые фуры и дальнемагистральные грузовики — семимильными шагами набирают обороты — плечо выросло. Раньше возили товары в большинстве своем из Европы, а сейчас отгружают с Дальнего Востока. Чтобы зарабатывать на таком маршруте, нужно больше грузовиков. Намного больше.
– Мы отмечаем рост логистического плеча у наших клиентов. Раньше наиболее популярным направлением была Москва-Европа, а сегодня — Москва-Владивосток или Благовещенск. При таких маршрутах логистической компании нужно не менее двух грузовиков для бесперебойного курсирования грузов, — подтверждает тенденцию Алексей Элькин, директор ЗАО «МРО 'Техинком». Это ли не набивший уже оскомину «поворот на восток»?
Наиболее востребованные бренды, согласно представленной статистике, это ГАЗ и КамАЗ, а также китайские Dongfeng, FAW, Shacman. Чтобы осознать спрос на спецтехнику, сегодня достаточно просто привести слова Геннадия Суходолина, директора по маркетингу компании «ИнтерПрицеп»: «Ранее у нас было в производстве до 4 единиц в месяц, а сегодня мы расширили предприятие и увечили мощности до 20 единиц». В пять раз!
Итак, самое время подвести краткие итоги. «Поворот на восток» — дело решенное и свершенное. Причем на востоке располагаются не только многочисленные китайские, но и свои, отечественные предприятия. Второй важный элемент трансформации — онлайн-продажи. Высокий рост этого сегмента начался до пандемии, но COVID−19 разогнал востребованность онлайн-платформ до невероятных высот.
– Наши продажи давно перешли в онлайн-формат. На сегодняшний день в Интернете заключается около 90% всех сделок. Более 40% продаж — «Авито», остальные на других маркетплейсах и холодные продажи, — утверждает генеральный директор компании BITUG Александр Ефимов.
Дальше — больше: рынок может окончательно свалиться в интернет, потому что с кресла и дивана — комфортнее, а дилерские центры могут превратиться просто в точки выдачи. Возможно, даже без продавцов: если есть сервисы доставок, то почему не быть сервисам отгрузок? Штрих-код отсканировал, ящик — пусть и очень большой — открылся, машину забрал. Документы в бардачке.