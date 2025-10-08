Всеядный: «Соболь NN 4x4» в зеркале «Концепции развития рынка газомоторного топлива»

Нынешняя ситуация с резким подорожанием традиционного моторного топлива в нашей стране, вызванная вполне понятными причинами, лишний раз заставляет задуматься о том, почему в России, обладающей фантастическими запасами дешевого природного газа (67,092 трлн кубометров), проблеме тотального перевода на него всего автопарка страны как не уделялось, так и не уделяется должного внимания. Достаточно сказать, что сегодня по дорогам нашей необъятной бегает менее 400 000 транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (всего же на учете стоит более 60 млн авто), а к 2035 году их число, по самым оптимистичным прогнозам, вырастет только до 1,32 млн штук. До обидного смешная цифра. Особенно на фоне того, что отечественный автопром (по крайней мере, в сегменте комтранса) даже сегодня способен предложить вполне адекватные с технической точки зрения решения, что наглядно показала экспозиция «Петербургского международного газового форума-2025», состоявшаяся в КВЦ «Экспофорум» в начале октября.

Здесь, в частности, была представлена техника группы компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»), включающая в себя самые различные модели коммерческого транспорта с газовыми двигателями: от компактного «Соболь NN 4x4» с битопливным силовым агрегатом до крупнотоннажного седельного тягача «Валдай 45 LNG».

Новая версия «Соболь NN 4х4» вооружена двигателем Evotech A3055, который может работать как на бензине, так и на компримированном природном газе. Удобный, согласитесь, и практичный формат. Газовые баллоны расположены под полом и в грузовом отсеке, а их общий заправочный объем составляет 50 м³, что позволяет проезжать на одной заправке до 360 км. Вместимость кабины рассчитана на шестерых человек, а объем грузового отсека превышает 4 м³. Модель в кузове «комби» может использоваться как база для мобильных мастерских или для перевозки персонала.

Для среднетоннажных перевозок предлагается «Газон NEXT 8,7 CNG» капотной компоновки грузоподъемностью от 4,6 до 4,9 тонн. На автомобиль устанавливается двигатель ЯМЗ-535 CNG (5,1 л, 170 л.с., «Евро-5»). Семь стальных газовых баллонов размещены тут непосредственно на раме (4 — поперек, 3 —вдоль). Покупатель может выбрать шасси с разной колесной базой — 3770 мм или 4515 мм, а также вариант с двухрядной семиместной кабиной. Производитель отмечает хорошую ремонтопригодность модели, а также широкие возможности для установки специализированных надстроек.

Фото производителя

Бескапотный «Валдай 12 CNG» также оснащен двигателем ЯМЗ-535 CNG. Четыре металлокомпозитных баллона общим объемом 100 м³ расположены в держателе за трехместной кабиной, в которой предусмотрено спальное место. Полная масса автомобиля составляет 12 тонн, что не требует регистрации в системе «Платон».

Грузоподъемность достигает 7,4 тонны. Ключевыми особенностями модели являются пневматическая задняя подвеска, улучшающая комфорт и позволяющая регулировать погрузочную высоту, а также высокая маневренность. На шасси может быть установлено более двадцати видов надстроек.

Для дальнемагистральных перевозок в составе автопоезда общим весом до 45 тонн создан седельный тягач «Валдай 45 LNG». Его рядный шестицилиндровый двигатель объемом 14,8 л развивает 570 л.с. и работает на сжиженном природном газе. Трансмиссия — 12-ступенчатая, автоматизированная. Два криогенных баллона общим объемом 950 л обеспечивают запас хода до 1200 км. Для их размещения колесную базу увеличили до 4200 мм по сравнению с дизельной модификацией.

И все бы, конечно, хорошо, но если учесть, что самая простая версия того же «Соболь NN 4x4» стоит сегодня под 4 млн «деревянных» и практически не пользуется спросом, то во сколько обойдется потенциальному клиенту его битопливный вариант — даже сложно представить. Наверное, именно поэтому производитель не озвучил на выставке прайсы новинки, просто продемонстрировав свои возможности. Похожая ситуация и с другими «газовыми» авто как от ГК «СТТ», так и остальных нашенских автостроителей.

Фото производителя

Посмотрим, разумеется, как будет реализовываться утвержденная в конце лета Правительством РФ «Концепция развития рынка газомоторного топлива», рассчитанная на период до 2035 года. Но если учесть ту самую цифру всего в 1,32 млн «газовых» ТС, что должны у нас появиться к указанному сроку, то особых успехов на этом поприще ждать не приходится.

Ведь указанная концепция, помимо прочего, предусматривает и «увеличение численности транспортных средств, использующих газомоторное топливо, за счет расширения производственных мощностей российских предприятий машиностроения».

И это при том, что означенные предприятия прямо сейчас массово переходят на укороченную рабочую неделю, а их персонал не менее массово увольняется.

Да и другие задачи документа (например, увеличение выпуска передвижных автозаправщиков газомоторным топливом или, скажем, стимулирование спроса на использование газомоторного топлива) в текущих условиях выглядят откровенным прожектерством.

Хотя, конечно, очень хочется верить, что по итогам этой программы битопливный переднеприводной «Соболь» займет все же достойное место на дорогах страны, а не в заводском музее, куда его могут отправить за невостребованностью...