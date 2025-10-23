Один «Соболь NN» против двух Sollers SF1: как сегодня выживают производители LCV

Любят, ох любят наши покупатели получить что-то сейчас, а заплатить когда-нибудь потом. На российском автомобильном рынке это заметно особенно ярко. Так, в легковом сегменте по данным аналитиков более 70% всех сделок совершается в кредит. Конечно, многие ведутся на сладкие скидочные предложения, когда цена при кредитовании может быть снижена процентов на 10-12%. Но все же, большая часть потребителей, имея желание стать собственником нового авто, в моменте просто не обладает необходимой суммой для его покупки

Еще интереснее — ситуация на рынке малотоннажных грузовичков. Абсолютное большинство таких машин покупается для перевозки в пространстве не себя любимого, а груза, доставка которого на постоянной основе сулит определенный доход, а порой даже и прибыль. Другими словами — это бизнес, в котором сам автомобиль становится главным активом для зарабатывания денег. Их наши перевозчики научились считать хорошо и понимают, что выплачивать всю сумму сразу — значит, выходить на чистую прибыль с задержкой на отбивание стоимости машины. Надо оно?

Похоже, что нет. По крайней мере статистика отечественного рынка LCV такова, что фактически абсолютное большинство фургонов и маленьких грузовичков в России покупается в кредит или в лизинг. Доля продаж в лоб за наличку —лишь 5-6%. Выглядит все классно — забираешь машину за копеечку, платишь взносы, получаешь выгоду и кладешь прибыль в карман.

Увы, нынешние внешние экономические условия в столь идеальную пищевую цепочку все активнее вносят коррективы. Словосочетание «ключевая ставка» за последние несколько лет уже набило оскомину, но именно ее резкое повышение до 21% осенью прошлого года, вкупе со скачками курсов валют напрямую поспособствовало столь же резкому падению коммерческого рынка.

Конечно, сильнее всего это отразилось на сегменте тяжелых грузовиков, продажи которых упали более чем вполовину по отношению к прошлому году, но и «легкий» комтранс тоже пострадал — снижение продаж, по данным агентства «Автостат», на середину года составляло около 20%.

Произошла та самая заморозка: кто-то решил отложить запуск бизнеса, кто-то — перекантоваться на старой технике. В любом случае — подождать улучшения условий. Ведь даже с красивыми предложениями от дилеров дороговизна кредитов предостерегала от быстрой покупки.

Дальше — цепная реакция по инерции: заполнение складов у автопродавцов, снижение их потребности в новой технике, урезание производственных планов... Пострадали все — из российских производителей LCV, по сути, только компания Sollers не стала рубить с плеча и вводить на своих заводах четырехдневку, как это сделали летом те же КамАЗ и ГАЗ.

Очевидно, не начни Центробанк снижение «ключа», последствия могли стать вообще необратимыми. Благо — этого не случилось. После провала первой половины года в поведении рынка наметилась позитивная тенденция. По крайней мере, продажи у Группы «ГАЗ» и «Соллерс», которые, по сути, и держат рынок LCV в России, стабилизировались.

Появились новые интересные кредитные предложения и программы. Причем, если у нижегородцев речь идет о сниженной до 9-10% кредитной ставке, то Sollers на некоторые свои модели и вовсе стал предлагать практически беспроцентную (0,01%) рассрочку.

Подходы автогигантов к работе в кризисное время вообще интересно сравнить. Например, главной новинкой нижегородцев в этом году стал полноприводный «Соболь NN». Уникальный по своим характеристикам и в целом нужный нашему рынку автомобиль уже вовсю мелькает на улицах — но лишь на рекламных билбордах. Увы, при цене почти в 4 млн рублей столь нишевый аппарат могут позволить себе единицы.

«Соллерс» пошел по другому пути. Весной в Елабуге начали выпуск компактного городского фургона Sollers SF1. Он не лишен недостатков (например, вопросы вызывает подъемная задняя дверь), но отлично оснащен, а главное — за цену одного полноприводного «Соболя» можно купить целых два SF1.

Цена стартует с отметки в 1,99 млн, а в гамме скоро появятся и грузопассажирский вариант, и даже минивэн — нужные рынку прямо сейчас машины за адекватные деньги. Подход дает свои плоды — дилеры не успевают выставлять фургоны в шоурумах: утром они приходят с завода, а вечером на них уже уезжают клиенты. Тем временем, в программе ГАЗа автомобиля подобного формфактора пока просто нет...

Конечно, будучи лидером рынка малотоннажников в России, нижегородцам непросто принимать быстрые решения — очевидно, что тот же полноприводный «Соболь» должен был выйти на рынок до февраля 2022 года, ну а сейчас от него просто не стали отказываться. Однако в сложные времена именно гибкость и чувство рынка определяет успешность в продажах.

Что же до дальнейших прогнозов, то в нашем понимании восстановление рынка малотоннажников даже с дальнейшим снижением ставки станет долгим и непростым процессом. Нынешний год уже можно считать провальным, и если продажи LCV в 2026 достигнут хотя бы результатов 2024-го — лишь тогда можно будет говорить о рыночном восстановлении.

— Экономические проблемы на рынке — это новый вызов для всей нашей команды, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию директор по продажам и маркетингу компании «Соллерс» Марат Шарапов. — Мы строим оптимальную стратегию работы в ценовой политике и в планировании запуска новых моделей. Стабилизация рынка для нас — это опорная точка для дальнейшего роста.

Весной мы вывели на рынок Sollers SF1 — отлично оснащенный компактный городской фургон по привлекательной цене. Совсем скоро обновим наш флагман, запускаем продажи универсального Sollers SF5 — сразу с автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Ну а к концу года в нашей гамме также появится более крупный Sollers SF7 полной массой до 5 тонн. Тем самым, гамма наших LCV полностью закроет потребности сегмента...