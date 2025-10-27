Не все так плохо: кризис грузоперевозок как последняя возможность логистов выжить

Сегодня отечественный логистический рынок находится на передовой вызовов и изменений, спровоцированных антироссийским санкционным давлением. О том, с какими трудностями сталкивается отрасль и какие стратегии позволяют ей не только адаптироваться к ним, но и развиваться в новых условиях, порталу «АвтоВзгляд» рассказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

Одной из наиболее острых проблем логистической отрасли остается дефицит квалифицированных кадров. Сильнее всего он ощущается в Дальневосточном, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга) и Центральном (без Москвы) федеральных округах. В отрасли особенно востребованы грузчики, водители погрузчиков и кладовщики.

КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ

Решать эту проблему можно комплексно: через создание комфортных условий труда, внедрение онлайн- и офлайн-курсов повышения квалификации и выстраивание понятных карьерных траекторий. Например, в «Деловых Линиях» водитель может вырасти до бригадира смены, а затем — руководителя автоколонны или перейти на должность механика либо тренера по экономичному вождению.

Эффективно работают и реферальные программы. Так, благодаря одной из них — «Приведи друга» — мы наняли 16% сотрудников. Помимо этого, все больше игроков рынка делают ставку на взаимодействие с учебными заведениями. В частности, с 2025 года мы проводим лекции о направлениях отрасли в рамках дней карьеры.

ДАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

В последние годы операционные затраты перевозчиков увеличиваются на фоне роста общей инфляции, повышения стоимости топлива, дефицита кадров и так далее. Нивелировать этот негатив позволяет оптимизация некоторых внутренних процессов, куда внедряются современные технологии.

Яркий пример — массовый переход на электронный документооборот. С января 2024-го по сентябрь 2025-го в «Деловых Линиях» было сформировано более 640 000 электронных транспортных накладных. Такой подход не только в два раза ускоряет оформление документов, но также позволяет ежегодно экономить до 12 000 рабочих часов и около 2,5 тыс. упаковок бумаги, что эквивалентно 144 деревьям.

Еще одна ключевая технология — это искусственный интеллект. В нашей компании он используется для оптимизации доставки (система обрабатывает свыше 100 000 заявок ежедневно для 300 городов, автоматизируя до 75% распределения с учетом пробок, характеристик транспорта и опыта водителей); снижения расходов (сервис поиска АЗС в реальном времени с ежедневным обновлением цен позволяет ежемесячно экономить 2% затрат на топливо); управления ресурсами (ИИ-система строит расписания сотрудников складов, учитывая пиковую нагрузку, графики отпусков и даже взаимосвязь должностей, обеспечивая максимальную эффективность человеческих ресурсов).

Роботизация также набирает обороты. Тестирование отечественных роботов-сортировщиков, двигающихся со скоростью 2 м/с, в нашем подразделении в Новосибирске показало рост производительности процесса в 1,5 раза.

Помимо технологий, оптимизировать затраты, обеспечивая надежную защиту от возможных рисков и убытков, помогает страхование. Транспортные компании все чаще предлагают клиентам услуги, гарантирующие им спокойствие. Например, селлеры могут застраховать себя от штрафов за срыв доставки. При заказе авиаперевозок доступно страхование груза, а при выборе адресной доставки возможно страхование даты забора отправления.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА

Стремительный рост электронной торговли позволяет бизнесу не только расширять географию присутствия, продуктовую линейку, но и развивать другие важные процессы, такие как логистика. Вместе с этим растет спрос и на аутсорсинг логистических задач по модели 3PL. По ней операторы управляют всем циклом складских и транспортных работ бизнеса — от хранения до различных видов перевозок.

Чаще всего такие услуги востребованы у крупных и средних компаний с многоканальным сбытом: поставщики сетевых магазинов, дилеры запчастей для машин и техники, дистрибьюторы оборудования инженерного и производственного назначения. Им критически важно получать весь спектр услуг «из одних рук» — от организации хранения и предпродажной подготовки до доставки в магазины, маркетплейсы и конечному покупателю.

Для перевозчиков бум аутсорсинга — это не только возможность, но и серьезный вызов, связанный с резким усложнением задач. Клиенты ждут не просто доставки, а комплексных решений. Ключевые требования к 3PL-оператору включают в себя точность сборки заказов на складе, своевременность отгрузки/приемки, сохранность товара при хранении и перевозках, наличие WMS-системы с возможностью интеграции с системами клиента.

Особое значение приобретают гибкость и персональный подход. 3PL-операторы должны предлагать решения, которые учитывают индивидуальную специфику каждого клиента. Например, поставщикам крупногабаритного оборудования необходим учет товародвижения в кубических метрах, поставщикам автозапчастей — возможность организовать хранение лобовых стекол на специальных стойках и поштучный учет мелких деталей, поставщикам шин и обуви — сканирование маркировки «Честный знак», а сектору FMCG — отгрузки по принципам FIFO/FEFO. Также важна готовность оператора решать нестандартные запросы клиентов.

НОВАЯ КАРТА МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРШРУТОВ

Геополитические изменения, случившиеся после февраля 2022-го, привели к переориентации логистических потоков с Запада на Восток и Юг. Акцент сместился на Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Иран и страны Центральной Азии.

Например, в третьем квартале 2025 года число заказов на авиадоставки из КНР выросло на 17% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а в целом спрос на перевозки из страны повысился на 25%. Также с июля по сентябрь фиксировался 50-процентный рост числа заказов на автодоставки в Узбекистан.

Этот географический разворот сопровождается новыми вызовами, например, усложнением таможенных процедур или ограничениями в расчетах. Ответом логистических компаний становятся создание новых транзитных маршрутов, активное использование комбинированных перевозок (море+авто, авиа+авто), тщательный анализ рисков при выборе партнеров и расширение программ страхования грузов. Также отмечается усиление роли автотранспорта как альтернативы морским перевозкам.

Одним словом, логистическая отрасль находится в состоянии активной трансформации. Преодоление текущих вызовов требует от игроков стратегического пересмотра бизнес-моделей, а также инвестиций в технологии и человеческий капитал. И те, структур, что смогут предложить рынку интегрированные, технологичные и гибкие решения, окажутся в выигрыше, превратив вызовы времени в новые возможности для роста.