Как задешево справиться с дефицитом и новых, и подержанных авто

Фото u-f.ru
Покупка автомобиля сегодня — испытание не для слабонервных. Дефицит новых машин привел к настоящему цунами на рынке: автодилеры внаглую удваивают стоимость за счет «ковриков» и прочих опций, а срок ожидания может составить и шесть месяцев. Заплатить придется и за страховку жизни, и за обработку днища, и за китайскую магнитолу — причем заплатить втрое от реальной стоимости! В ближайшие полгода изменений ждать не стоит. Одним словом, купить новый автомобиль практически невозможно — единицы счастливчиков, которым это удалось, лишь подтверждают общую тенденцию.
Портал «АвтоВзгляд»

Впрочем, на «вторичке» дела обстоят не лучше: цены также резко выросли, добротный экземпляр уже не найти, а относительно выгодный автокредит не применить — платить придется наличными или брать «потребительский» под сногсшибательный процент.

Остатки было величия, ржавые и сильно изношенные, потребуют капитальных вложений на уровне полной покраски и замены мотора с трансмиссией. Ах да, ведь покрышки и прочее тоже нужно будет купить. Или это все маркетинг и можно смело покупать «б/у»? Честный ответ на этот вопрос можно получить только одним способом: провести самостоятельное исследование.

Вот портал «АвтоВзгляд» и начинает свой эксперимент длиною в год, который должен дать ответ на вопрос: что же делать тем, кому машина нужна сегодня, а «живых» денег — только на первый взнос? Мы купим сверхбюджетный автомобиль и проверим, можно ли на нем отъездить 12 месяцев без глобальных «инвестиций».

Посчитаем реальную цену такого решения и подробно расскажем о каждом «нюансе», которых, уверены, будет немало. Да чего уж там скромничать, нас ждет 365 дней приключений. Присоединяйтесь, будет интересно!

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27 декабря 2021
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