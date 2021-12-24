Как задешево справиться с дефицитом и новых, и подержанных авто

Впрочем, на «вторичке» дела обстоят не лучше: цены также резко выросли, добротный экземпляр уже не найти, а относительно выгодный автокредит не применить — платить придется наличными или брать «потребительский» под сногсшибательный процент.

Остатки было величия, ржавые и сильно изношенные, потребуют капитальных вложений на уровне полной покраски и замены мотора с трансмиссией. Ах да, ведь покрышки и прочее тоже нужно будет купить. Или это все маркетинг и можно смело покупать «б/у»? Честный ответ на этот вопрос можно получить только одним способом: провести самостоятельное исследование.

Вот портал «АвтоВзгляд» и начинает свой эксперимент длиною в год, который должен дать ответ на вопрос: что же делать тем, кому машина нужна сегодня, а «живых» денег — только на первый взнос? Мы купим сверхбюджетный автомобиль и проверим, можно ли на нем отъездить 12 месяцев без глобальных «инвестиций».

Посчитаем реальную цену такого решения и подробно расскажем о каждом «нюансе», которых, уверены, будет немало. Да чего уж там скромничать, нас ждет 365 дней приключений. Присоединяйтесь, будет интересно!