Какой автомобиль имеет смысл покупать сегодня за 250 000 рублей

Итак, наша цель — машина за четверть миллиона рублей, которая без особых сложностей прослужит год и более, а после может быть продана без внушительного дисконта. Причем, в эту сумму входит не только сам автомобиль, но и постановка на учет, и страховой полис. Одним словом — все необходимое для законного передвижения по дорогам общего пользования.
Чисто рефлекторно хотелось поместить в этот перечень и диагностическую карту, но законотворцы сами еще не разобрались окончательно с этим аспектом ПДД, чем, не будем скрывать, сэкономили нам денег. Но как только в этом вопросе настанет ясность и гласность, будет наконец-то поставлена точка — обязательно пройдем. Самим интересно.
Но цена — далеко не первый «фильтр», который мы применим. Мы разыскиваем автомобиль, который будет чист и прозрачен с точки зрения закона. Машина должна быть без каких-либо юридических ограничений и обременений, с полным набором документов. Она обязана самостоятельно и совершенно легально пройти регистрацию: никаких «вечных учетов», прогулок по судебным приставам и криминалистам мы не рассматриваем.
Стоимость стоит на втором месте списка и в этом параграфе, пожалуй, стоит ее обосновать. Итак, 250 000 рублей — это минимальная сумма первоначального взноса, с которой можно претендовать на покупку нового кредитного автомобиля в конкретный момент времени. Сегодня. В брошюрах и буклетах пишут про 15%, но ведь и LADA Granta ныне стоит более 1 300 000 рублей, а уж если речь идет про «иномарку», то минимальная цена обладания достигает 2 000 000 рублей. Считайте сами, не забывая про страховки и прочие «обязанности».
Мы решили, что руль нашего новообретенного авто должен быть на привычном месте — слева. «Праворульный» сегмент богат и привлекателен, там есть, где разгуляться на «четвертак», но требуется найти решение проблемы, машину на каждый день, а не игрушку на выходные. Так что наш вариант от рождения «леворук».
Естественно, поставленная задача вызвала бурю ностальгии и нереализованных «детских желаний»: тут и «сто сороковой» вместе с «лупатой ешкой» по низу рынка, и 39-й кузов BMW в тандеме с E34, и разного уровня именитости «японцы» с «американцами». Вариантов было много, но все они легко объединялись под один заголовок: машины, стоящие на коленях и нуждающиеся в глубоком и дорогостоящем вмешательстве. Причем с момента покупки: найти хоть что-то из вышеперечисленного с «чистыми» документами и «неизмененными» номерными агрегатами — удача, на которую не стоит рассчитывать за наш бюджет.
Краткосрочный анализ предложений показал, что нам «не по карману» ни одна из легенд 90-х. Да и цель проекта — купить массовый автомобиль с изначально большим запасом надежности, который еще не разлетелся по дорогам нашей «необъятной».
Короче говоря, надо закатать губу и поискать что-нибудь попроще. Ведь мы сразу решили, что будем использовать только общедоступные методы поиска и не станем обращаться «по прямой линии» ни к представительствам, ни к дилерам. Все «по чесноку».
Однако «корейцев» начала века отмели сразу: это не только скучные и унылые, но и зачастую сильно запущенные машины. Хозяева их не баловали, обслуживали минимально, если вообще «прикладывали руки». Так что для нормальной эксплуатации предстояло вложить еще одну-две цены покупки и прожить пару месяцев на сервисе. Не наш вариант.
Туда же отправились и престарелые «европейцы»: пристойные варианты существенно дороже, а гнилые «гольфы» нуждаются в поклоннике, который будет их восстанавливать, а не в ежедневной эксплуатации.
Мы делали большую ставку на «французов»: казалось бы, Renault Logan — идеальный претендент на вакантную позицию в нашем редакционном гараже. Однако найти «живой» экземпляр за четверть миллиона рублей не удалось. Sandero же, который когда-то столько стоил новым, сегодня продается за 300 000 рублей и выше. Вот тебе, бабка, и Юрьев день.
Осталось два пути: Америка и Япония. «Китайцев», уж простите, рассматривать не будем — нам ведь самим ездить, семьи возить. Не хочется экспериментов со здоровьем. Ранние попытки Поднебесной в ракурсе создания автомобиля — а нам доступны только «Амулеты» и прочие «Атаки» — не располагают ни качеством, ни надежностью, ни безопасностью. Отметаем сразу.
Впрочем, с американским вариантом попрощались тоже скоро: табуны «Себрингов» и «Стратусов», «Неонов» и прочих «Крайслеров» в тандеме со «Скорпио» и «Мондео» ранних лет — уже история. Их можно купить крайне дешево — до 100 000 рублей — и вложиться в ремонт, но ситуацию этот «ход конем» уже не спасет. Такой автомобиль позволит в лучшем случае перезимовать, но никак не пережить целый год кризиса. Подтвердило догадку и наличие запчастей — необходимое условие при покупке подержанного автомобиля: на старых «америкосов» уже ничего нет, ни «кузовни», ни агрегатов. Любая поломка поставит машину в гараж на месяцы. Идем дальше.
Остается японский автопром — надежный, терпеливый, неприхотливый, едущий буквально «до последнего». Оттого широко распространенный и горячо любимый на Руси. Но Subaru крайне дорог в содержании и ремонте, как, впрочем, и Honda.
Suzuki — сложный, в силу откровенной непопулярности и редкости. C Grand Vitara, конечно, проблем не будет, но и у нас «Большой Витары» не будет — она стоит значительно дороже. Toyota, если она просто на ходу, уже оценивается продавцом по верхней планке, и с оговоренным бюджетом, даже если его увеличить до 300 000 рублей, места для маневра не дает.
Главный японский автопроизводитель — это у нас «премиум», даже если в дверях дыры, на стойках трещины, VIN-код сгнил, а документы утеряны предыдущим владельцем. Ах, да, еще мотор поменяли, ничего не внося в ПТС, а в объявлении — «для понимающих» и «подробности по телефону». Все мимо.
Перекопав тонны предложений, мы нашли решение, которое идеально подходит под все наши условия: на решетке и руле точно будут «три бриллианта». Если речь идет о простом (читай — ремонтопригодном) и надежном автомобиле за вменяемые деньги — то это к Mitsubishi.
Под установленные критерии попадают сразу несколько моделей, но наиболее привлекательны с технической, функциональной и, уж простите, визуальной точек зрения две: Galant 8-го поколения и «девятый» Lancer. Их портал «АвтоАзгляд» и будет смотреть живьем! А о результатах наших поисков — в ближайших публикациях, так что оставайтесь с нами!