Какой автомобиль имеет смысл покупать сегодня за 250 000 рублей

Итак, наша цель — машина за четверть миллиона рублей, которая без особых сложностей прослужит год и более, а после может быть продана без внушительного дисконта. Причем, в эту сумму входит не только сам автомобиль, но и постановка на учет, и страховой полис. Одним словом — все необходимое для законного передвижения по дорогам общего пользования.

Чисто рефлекторно хотелось поместить в этот перечень и диагностическую карту, но законотворцы сами еще не разобрались окончательно с этим аспектом ПДД, чем, не будем скрывать, сэкономили нам денег. Но как только в этом вопросе настанет ясность и гласность, будет наконец-то поставлена точка — обязательно пройдем. Самим интересно.

Но цена — далеко не первый «фильтр», который мы применим. Мы разыскиваем автомобиль, который будет чист и прозрачен с точки зрения закона. Машина должна быть без каких-либо юридических ограничений и обременений, с полным набором документов. Она обязана самостоятельно и совершенно легально пройти регистрацию: никаких «вечных учетов», прогулок по судебным приставам и криминалистам мы не рассматриваем.