Для Ford Transit разработали специальные антиковидные экраны

Пока одни автопроизводители вооружают свои авто антибактериальными фильтрами, которые на самом деле вряд ли защищают от короны, специалисты Ford разработали защитные антиковидные экраны для популярной в России модели Transit (точнее — специально для нее).

По их мнению, этот аксессуар поспособствует социальному дистанцированию. Хотя прежде всего, на наш взгляд, создаст для пассажиров и водителей американских машин психологический комфорт в поездке.