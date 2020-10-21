Для Ford Transit разработали специальные антиковидные экраны

Фото производителя.
Сложная эпидемическая ситуация вынуждает автостроителей разрабатывать все новые и новые антиковидные устройства, защищающие пользователей от «чумы XXI века». Вот и компания «Соллерс Форд», как узнал портал «АвтоВзгляд», включилась в этоу «гонку на выживание».

Пока одни автопроизводители вооружают свои авто антибактериальными фильтрами, которые на самом деле вряд ли защищают от короны, специалисты Ford разработали защитные антиковидные экраны для популярной в России модели Transit (точнее — специально для нее).

По их мнению, этот аксессуар поспособствует социальному дистанцированию. Хотя прежде всего, на наш взгляд, создаст для пассажиров и водителей американских машин психологический комфорт в поездке.

Фото производителя.

Как сообщает пресс-служба компании, потребителю доступны три варианта экранов: за первым рядом сидений, для впереди сидящих пассажиров и между пассажиров, сидящих сзади. Новинка проста в эксплуатации и не требует сложных монтажных работ: с ее установкой легко справятся владельцы «Транзита».

Что касается конструкции экрана, то, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании, «прозрачная пленка экрана выполнена из гибкого высокопрочного огнестойкого ПВХ толщиной 750 микрометров и плотностью 1,25г/м3, имеет термостойкость от −20 до +50 градусов и хорошую степень светостойкости. орпус выполнен из прочной огнестойкой ткани и обладает высокой устойчивостью к повреждениям при сгибании».

И остается добавить, что приобрести антиковидную защиту можно в любом Transit Центре в России.

безопасность дорожного движения, автосервис, аксессуары, техническое обслуживание, коммерческий транспорт, коронавирус
21 октября 2020
183