Для Ford Transit разработали специальные антиковидные экраны

Пока одни автопроизводители вооружают свои авто антибактериальными фильтрами, которые на самом деле вряд ли защищают от короны, специалисты Ford разработали защитные антиковидные экраны для популярной в России модели Transit (точнее — специально для нее).
По их мнению, этот аксессуар поспособствует социальному дистанцированию. Хотя прежде всего, на наш взгляд, создаст для пассажиров и водителей американских машин психологический комфорт в поездке.
Как сообщает пресс-служба компании, потребителю доступны три варианта экранов: за первым рядом сидений, для впереди сидящих пассажиров и между пассажиров, сидящих сзади. Новинка проста в эксплуатации и не требует сложных монтажных работ: с ее установкой легко справятся владельцы «Транзита».
Что касается конструкции экрана, то, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании, «прозрачная пленка экрана выполнена из гибкого высокопрочного огнестойкого ПВХ толщиной 750 микрометров и плотностью 1,25г/м3, имеет термостойкость от −20 до +50 градусов и хорошую степень светостойкости. орпус выполнен из прочной огнестойкой ткани и обладает высокой устойчивостью к повреждениям при сгибании».
И остается добавить, что приобрести антиковидную защиту можно в любом Transit Центре в России.