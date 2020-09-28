Повышаем эффективность работы автопарка

Ритм жизни эффективного автопредприятия — бешеный! Машины выходят на линию ежедневно и в любую погоду, годовые пробеги переваливают далеко за 100 000 километров. Нагрузки, которые приходятся от дорог и перевозимых грузов, способны в самый короткий срок вывести из строя даже самую надежную технику. Стоит добавить к этому частые просрочки по регламентному ТО, связанные с необходимостью, скажем, продлить рейс из-за срочного заказа, который принесет дополнительную прибыль перевозчику.
В таких условиях на моторные и трансмиссионные масла ложится огромная ответственность, поскольку именно они обязаны гарантировать сохранность дорогостоящих агрегатов грузовиков в таком экстремальном режиме работы, чтобы в последствии не пришлось вкладывать огромные деньги в их ремонт, способный зачастую перечеркнуть ту самую дополнительную прибыль.
Судите сами — средний ремонт дизеля седельного тягача европейского производства, который спровоцировали преждевременно сработавшиеся смазочные материалы, может легко потянуть на несколько сотен тысяч рублей, а капитальный легко перешагнет планку в полмиллиона. И это не считая самого простоя! А это также убытки, причем совсем не малые.
О том, как избежать незапланированных затрат, сохранить высокий коэффициент готовности автопарка, гарантировать безотказную работу машин и при этом снизить эксплуатационные расходы до 20%, нам рассказала руководитель направления PLATINUM (моторные и индустриальные масла и смазки ORLEN) компании «АЛЛЕЯ ГРУПП» Оксана Ветрова:
– За более чем 20 лет работы с различными автопредприятиями и эксплуатирующими организациями, на балансе которых стоят дорожные машины и специальная техника, я часто сталкиваюсь с некорректным подбором смазочных материалов, что негативно отражается на экономических показателях компании-эксплуатанта. В частности, имеющие решающий голос сотрудники технической службы часто во главу угла ставят стоимость смазочных материалов и технических жидкостей, но никак не их соответствие требованиям производителя техники.
В итоге масла не выдерживают заводские интервалы по ТО, наблюдается высокий расход на угар (моторные масла), агрегаты загрязняются изнутри лаковыми и смолистыми отложениями, что ухудшает их смазку, приводит к нарушению теплообмена. В таких условиях говорить о том, что применяемые смазочные материалы имеют какой-либо запас по «прочности» даже не приходится! А следовательно, техника в нужный момент не способна принять дополнительную нагрузку и выполнить задачу. Чтобы гарантировать высокую эффективность задействованной спецтехники и подвижного состава (дорожные машины), и при этом обеспечить максимальную защиту их агрегатов специалисты «АЛЛЕЯ ГРУПП» рекомендуют следовать выверенному алгоритму подбора смазочных материалов. Начнем с того, что их подбор осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителей техники к качеству смазочных материалов.
Рекомендованная смазка всегда будет соответствовать заданным параметрам или превосходить их. Это касается не только типа основы, но и пакета присадок. Не секрет, что масла созданные на качественной гидрокрекинговой основе лучше работают в условиях критических температур, меньше подвержены деградации при обводнении. При этом применение современных высокоэффективных смазочных материалов позволяет сократить их номенклатуру для мультимарочного парка. А это уже экономия на закупках, хранении, учете и т. д.
И, разумеется, современные масла и смазки имеют высокий запас по прочности, что позволяет допустить перепробег и переработку машины без ущерба для мотора и трансмиссии. Подбираемые нами масла сохраняют свои свойства и качества как минимум на 20% больше, чем регламентировано по стандартному межсервисному интервалу.
Во-вторых, нашими специалистами для конкретного парка проводится серия «полевых» испытаний масел, в ходе которых не только подтверждается их пригодность и соответствие для техники, работающей в заданных конкретных условиях эксплуатации, но и выполняется так называемая безразборная диагностика агрегатов. Она заключается в систематическом анализе проб масел, которые отбираются из агрегатов техники на определенных пробегах. По наличию тех или иных химических элементов в смазке инженеры судят об интенсивности износа моторов и коробок передач, агрегатов трансмиссии и могут путем проведения превентивного ремонта предотвратить аварийное разрушение узла, продлить срок его службы.
Третий, не менее важный, момент в нашей работе связан с оптимизацией затрат на топливо, которое дорожает устрашающими темпами. Так, специалистами «АЛЛЕЯ ГРУПП» разработана программа достижения экономии топлива до 7% за счет применения различных присадок. Отмечу, что речь идет о сертифицированных, прошедших всесторонние испытания составах, которые в реальных условиях эксплуатации доказали свою эффективность.
Чтобы исключить перебои в поставках смазочных материалов и технических жидкостей нашим клиентам «АЛЛЕЯ ГРУПП» уделяет большое внимание формированию на базе автотранспортного предприятия собственного запаса масел и жидкостей нужного ассортимента. Причем оплату товара можно осуществлять частями, что снижает нагрузку на бюджет фирмы, позволяет ей более эффективно использовать оборотные средства.
И, наконец, последнее, в своей работе мы никогда не опираемся на стандартные клише — каждый клиент для нас индивидуален, и, соответственно, под него мы составляем собственный план сотрудничества. И именно это дает наилучший результат!