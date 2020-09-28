Повышаем эффективность работы автопарка

Ритм жизни эффективного автопредприятия — бешеный! Машины выходят на линию ежедневно и в любую погоду, годовые пробеги переваливают далеко за 100 000 километров. Нагрузки, которые приходятся от дорог и перевозимых грузов, способны в самый короткий срок вывести из строя даже самую надежную технику. Стоит добавить к этому частые просрочки по регламентному ТО, связанные с необходимостью, скажем, продлить рейс из-за срочного заказа, который принесет дополнительную прибыль перевозчику.

В таких условиях на моторные и трансмиссионные масла ложится огромная ответственность, поскольку именно они обязаны гарантировать сохранность дорогостоящих агрегатов грузовиков в таком экстремальном режиме работы, чтобы в последствии не пришлось вкладывать огромные деньги в их ремонт, способный зачастую перечеркнуть ту самую дополнительную прибыль.

Судите сами — средний ремонт дизеля седельного тягача европейского производства, который спровоцировали преждевременно сработавшиеся смазочные материалы, может легко потянуть на несколько сотен тысяч рублей, а капитальный легко перешагнет планку в полмиллиона. И это не считая самого простоя! А это также убытки, причем совсем не малые.

О том, как избежать незапланированных затрат, сохранить высокий коэффициент готовности автопарка, гарантировать безотказную работу машин и при этом снизить эксплуатационные расходы до 20%, нам рассказала руководитель направления PLATINUM (моторные и индустриальные масла и смазки ORLEN) компании «АЛЛЕЯ ГРУПП» Оксана Ветрова: