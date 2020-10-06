Все включено: экономим на «Платоне» и содержании грузовика

БЫСТРЕЕ

Но раз уж мы затронули тему сокращения времени в пути, с нее и начнем. Ни для кого не секрет, что максимально разрешенная скорость транспортных средств на автомагистралях выше, чем на обычных дорогах. Так, «легковушкам» и грузовым автомобилям с массой до 3,5 т разрешается разгоняться здесь не до 90, а до 110 км/ч (на некоторых участках платных дорог даже до 130), а коммерческому транспорту с массой более 3,5 т — не до 70, а до 90 км/ч.

Надо учитывать и тот факт, что бесплатные дороги зачастую пролегают через населенные пункты, где максимально разрешенная скорость снижается до 50—60 км/ч. А прибавить сюда еще светофоры, пешеходные переходы, пересечения со второстепенными дорогами, пробки — и время в пути многократно увеличивается. Используя «платники», можно быстрее добираться до конечных точек, а значит за тот же временной период доставлять больше грузов. Выгода, что называется, налицо.

При этом, к слову, экономить на платных дорогах еще больше времени позволяют транспондеры, ведь водителю не нужно останавливаться, чтобы рассчитаться за проезд. Списание средств происходит с устройства автоматически на скорости около 30 км/ч. На самих девайсах не разоришься — например, компания «Автодор — Платные Дороги», транспондеры которой покрывают большую часть платных дорог и предоставляют самые большие скидки, предлагаются по цене от 1050 до 2900 рублей.