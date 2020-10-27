Выбирая малотоннажник, россияне предпочитают «Газель Next»

Каждый четвертый легкий грузовик на российском рынке — это «Газель Next»: с января по сентябрь детище Горьковского автозавода приобрели более 17 000 россиян. На втором месте по востребованности — Ford Transit татарстанской сборки. Правда, отставание от «Газели» более чем заметное: общий тираж «Транзитов» составил 9 373 экземпляра.

На третьем месте — бортовая «Газель Бизнес», которая, благодаря дешевизне, продолжает пользоваться популярностью. К слову, микроавтобус на базе этого поколения «Газели» (1 390 машин) занимает девятую строчку рейтинга. А еще один продукт Горьковского автозавода — «Соболь» — держится шестым (2 475 штук).

Фургоны LADA Largus разошлись тиражом 6 903 — это четвертое место ТОП-10. Старая-добрая «буханка» УАЗ-3909 вроде бы значится шестой (4 918 шт.), но если прибавить показатели родственного УАЗ-2206 (1 320 шт.), возникает заявка на позицию «Ларгуса». А вот «Профи» расходится из рук вон плохо: 1 772 грузовичка — результат очень скромный.

Кстати, «АвтоВзгляд» недавно тестировал модель «Профи» с газобаллонным оборудованием, а скоро из него сделают целый школьный автобус.