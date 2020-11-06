АВТОВАЗ выпустил новый вариант внедорожника LADA 4x4

Фото производителя.
В начале этого года LADA 4x4 пережила большое обновление, впервые за много лет заполучив полностью новый салон. Теперь этот же пакет доработок достался полурамным пикапам, созданным на базе внедорожника.

Вазовские пикапы существуют в двух ипостасях: с двухместной кабиной и стандартной грузовой платформой, а еще — с пятиместной кабиной и коротким грузовым отсеком.

В качестве опций можно заказать стеклопластиковый кунг или бескаркасный фургон. Для последнего вдобавок доступна холодильная установка.

Фото производителя.

Еще одна опция — оффрроуд-пакет. В него включены усиленные пружины передней подвески (сзади стоят рессоры), более короткая главная передача переднего и заднего моста, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, внедорожные шины размерностью 235/75 R15, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы спереди и сзади, другие амортизаторы и кондиционер.

Цены — демократичнее некуда. За те деньги, что АВТОВАЗ просит за свои полноприводные пикапы, купить другую машину подобного типа попросту не получится. Так, за бортовую платформу придется отдать 799 000, а за фургон — 856 000 рублей.

Добавим, что еще одна коммерческая модель марки LADA — фургон Largus — вскоре тоже дождется большой модернизации. Машину ждут новая внешность и салон. Подробности грядущего рестайлинга недавно раскрыл портал «АвтоВзгляд».

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6 ноября 2020
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