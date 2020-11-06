АВТОВАЗ выпустил новый вариант внедорожника LADA 4x4

Еще одна опция — оффрроуд-пакет. В него включены усиленные пружины передней подвески (сзади стоят рессоры), более короткая главная передача переднего и заднего моста, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, внедорожные шины размерностью 235/75 R15, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы спереди и сзади, другие амортизаторы и кондиционер.

Цены — демократичнее некуда. За те деньги, что АВТОВАЗ просит за свои полноприводные пикапы, купить другую машину подобного типа попросту не получится. Так, за бортовую платформу придется отдать 799 000, а за фургон — 856 000 рублей.

Добавим, что еще одна коммерческая модель марки LADA — фургон Largus — вскоре тоже дождется большой модернизации. Машину ждут новая внешность и салон. Подробности грядущего рестайлинга недавно раскрыл портал «АвтоВзгляд».