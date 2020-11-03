Тест-драйв кроссовера Audi Q8: завтра начинается сегодня

Audi Q8 — один из редчайших по нынешним временам автомобилей, скроенный не в пресловутых трендах мирового автостроения, а чуть ли не вопреки им. Ума не приложу, как работавшим над его обликом дизайнерам удалось совместить изящество форм с агрессией, элегантность с брутальностью, футуристичность с повседневностью.
Но факт остается фактом — от машины, без преувеличения, не оторвать взгляд, восхищаясь, восхищаясь и восхищаясь совершенством железных форм. А что еще надо автовладельцу, чтобы даже самым хмурым утром автомобиль поднимал настроение, настраивая на позитив накатывающего рабочего дня?
Секрет, вроде, и очевиден: спереди — гигантская, устрашающая своей крупноячеистостью решетка радиатора, нестандартно расположенный дальний свет, чумовая стилистика ходовых огней, превращающихся при необходимости в неожиданные поворотники, сзади — идущие по всей ширине кормы габариты при общем минимализме расположенной здесь оптики.
Плюс, разумеется, безрамочные, как и положено купе, стекла; удачно скошенная к задку крыша — да так удачно, что не плющит машину ради псевдоспортивности, а придает ее общему облику солидности уверенного в себе тяжелоатлета, который при этом — вот и опять дизайнерские парадоксы — не прочь принять участие в беге что на длинные, что на короткие дистанции.
А в целом — тот самый вау-эффект, не правда ли? Который, кстати сказать, вызывает и салон этого премиального спортивного кросс-купе.
Если сказать, что это бомба — значит не сказать ничего. И я пока не имею в виду электронную начинку. Просто возвращаясь к скошенному кузову, обращаю ваше внимание, как отказ от следования тем самым трендам мирового автопрома сделал автомобиль необычайно просторным для задних пассажиров: расстояние от подушки дивана до потолка в Audi Q8 самое большое в классе. Иными словами, даже рослый мужчина не будет стеснен здесь по этому показателю.
Да что это я? Ни по одному физиологическому параметру тут не будет тесно даже трем габаритным мужикам (в том числе и потому, что сиденье двигается и продольно, и имеет несколько вариантов наклона спинки. Правда, климатическая установка рассчитана только на двух седоков, которые могут раздельно «регулировать атмосферу».
Что же касается водителя, то покидать салон ему точно не захочется. Я, по крайней мере, за время двухнедельного тест-драйва всегда делал это с жуткой неохотой. Слушайте — это действительно космический корабль, управлять которым можно только кнопками и голосом.
Все настройки — все, подчеркиваю — от регулировок кресла, способов массажа спины передних седоков до выбора режимов езды и прокладки маршрута идут через два больших дисплея (для некоторых функций хотя и предусмотрены дублирующие кнопки и клавиши, но пользоваться ими совсем не хочется).
При этом тачскрин по-ингольштадски имеет конкретную обратную связь с пользователем, как скажем, на iPhone: жмешь на нужную иконку и получаешь чувствительную тактильную отдачу, а не проваливаешься в пустоту, не понимая, добился ли ты от электроники нужного или нет.
Да, и конструкторы в очередной раз заслуживают респекта за то, что отказались от новомодной традиции выносить экран мульимедийки на торпедо — и обзору мешает, и бликует, и тянуться к нему приходится, да и чисто эстетически смотрится так себе. В Q8 же реально чувствуешь себя пилотом звездолета, управляя громадиной весом более двух тонн с пульта управления.
Впрочем, управляться тут особо и нечем, ну, если только в городских заторах, да и то — автомобиль будет всегда подсказывать о тех или иных дорожных засадах, предупреждать о безбашенных пешеходах, а при необходимости принимать управление на себя. Да что там говорить, если он и двери-то не даст открыть, если в опасной близости обнаружит движение. В целом же за дорожной ситуацией тут следят 5 радаров, 6 камер и 12 ульразвуковых датчиков плюс лазерный сканер!
На практике это выглядит так: врубаешь адаптивный ассистент движения, и в принципе можешь читать газету: машина не выйдет из полосы, не догонит впереди идущего, остановится перед пешеходом. Что касается круиз-контроля, то на трассе действительно можно снять руки с «баранки» и забыть про педали — продвинутый автопилот вполне безопасно справится с задачей доставить тебя в пункт назначения. Не даром ведь на недавних сравнительных тестах подобных систем, проведенных экспертами EuroNCAP, Audi Q8 получила оценку «очень хорошо» (самую высокую), наряду с Mercedes GLE и BMW 3-й серии. Делайте, как говорится выводы.
Не хочется полагаться на электронику? Вопросов нет — машина стоит на дороге как вкопанная на любых скоростях, моментально откликается на действия водителя, гарантируя стопроцентную обратную связь. Разгон — опять-таки с любых скоростей — пушечный, так что с акселератором надо работать аккуратнее. Особенно любителям светофорных гонок — при резком нажатии на «гашетку» машина как дикий зверь на охоте прыгает вперед, пилота и седоков вдавливает в кресло — не космические 7g, расплющивающие астронавта при старте ракеты, но очень впечатляюще!
Что касается безопасности маневров, то и тут — хочешь не хочешь, а машина поможет. Как опцию тут можно приобрести систему динамического рулевого управления, которая на скоростях свыше 60 км/ч подворачивает задние колеса в одном направлении с передними, практически не давая шансов не вписаться в поворот.
Поможет она и при парковке, и вообще при маневрировании в узких пространствах на небольших скоростях: в этом случае задние колеса поворачивают на 5%, но уже в противоположном относительно передних, направлении: точность маневра повышается, как говорится, до миллиметров. Вы хотите получать истинное удовольствие от вождения? Тогда вам к дилерам Audi. Правда, перед этим определитесь с типом двигателя.
В смысле, что их два — бензиновый мощностью 340 «лошадок» и дизельный о 249 «скакунах». На нынешнем тесте у нас был именно последний, и лично я, если бы располагал деньгами на покупку Audi Q8, взял именно его. Только потому, что при прочих равных он весьма экономичен — на трассе я легко уложился в 8 л/100 км, хотя в предельных по ПДД скоростях себе не отказывал. В городе ситуация, конечно, несколько иная, но и мой личный рекорд в 12 с небольшим литров на сотню, учитывая 7—9-бальные пробки — выглядит очень неплохим результатом. При этом намотав за 14 дней чуть больше 700 км, бак опустошил меньше, чем на ¾.
К тому же версия на солярке выглядит куда предпочтительнее на бездорожье, особенно если будете брать машину на пневмоподвеске: внушительный клиренс в 254 мм в сочетании с полным приводом и не боящимся перегрева механическим межосевым дифференциалом Torsen дает шансы выжить даже на тяжелом бездорожье, если покорять его с умом (хотя «восьмерка» — авто явно не для оффроудных забав).
…И мне, честно говоря, даже страшно подумать, что покажет нам Audi, когда выкатит на рынок свой следующий флагманский кроссовер — Q9, если даже «восьмерка» «сделала» одноклассников от Mercedes и BMW, предложив ту же роскошь, технологичность, динамичность и управляемость, но в такой элегантной упаковке, которой явно завидуют и Кейт Миддлтон, и Натали Портман, и Иванка Трамп вместе взятые.