Тест-драйв кроссовера Audi Q8: завтра начинается сегодня

Что касается безопасности маневров, то и тут — хочешь не хочешь, а машина поможет. Как опцию тут можно приобрести систему динамического рулевого управления, которая на скоростях свыше 60 км/ч подворачивает задние колеса в одном направлении с передними, практически не давая шансов не вписаться в поворот.

Поможет она и при парковке, и вообще при маневрировании в узких пространствах на небольших скоростях: в этом случае задние колеса поворачивают на 5%, но уже в противоположном относительно передних, направлении: точность маневра повышается, как говорится, до миллиметров. Вы хотите получать истинное удовольствие от вождения? Тогда вам к дилерам Audi. Правда, перед этим определитесь с типом двигателя.

В смысле, что их два — бензиновый мощностью 340 «лошадок» и дизельный о 249 «скакунах». На нынешнем тесте у нас был именно последний, и лично я, если бы располагал деньгами на покупку Audi Q8, взял именно его. Только потому, что при прочих равных он весьма экономичен — на трассе я легко уложился в 8 л/100 км, хотя в предельных по ПДД скоростях себе не отказывал. В городе ситуация, конечно, несколько иная, но и мой личный рекорд в 12 с небольшим литров на сотню, учитывая 7—9-бальные пробки — выглядит очень неплохим результатом. При этом намотав за 14 дней чуть больше 700 км, бак опустошил меньше, чем на ¾.