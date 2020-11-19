Новый LADA Largus предстал почти без камуфляжа

Портал «АвтоВзгляд» одним из первых рассказал, что снаружи LADA Largus поменяется только спереди. Фары, капот и крылья вазовцы взяли от Renault Logan второго поколения, а вот бампер — свой. Собственно, благодаря ему и радиатороной решетке модель станет похожа на остальные «Лады» новой волны — проще говоря, примерит «икс-стиль». Свежие фотографии подтверждают опубликованную нами информацию.

Также напомним, что АВТОВАЗ презентует новинку чуть позже, чем планировал изначально. Чтобы каждый дилер получил минимум две машины, запуск производства перенесли на февраль. Хотя сейчас конвейер ежедневно покидают две-три модернизированных машины.

К слову, у «Ларгуса» только что появился иностранный конкурент: марка Peugeot вновь вернула «каблучки» Partner на российский рынок. Но чтобы сделать модель привлекательнее, машину второго поколения (в Европе уже продается третье) начали делать на заводе под Калугой.