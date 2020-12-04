«ГАЗель» как автомат Калашникова

«Из года в год мы видим преимущества использования автомобилей ГАЗ при доставке грузов — невысокая стоимость самого автомобиля, которая позволяет нам предлагать низкие цены своим клиентам, маневренность на дороге, вместимость и безопасность перевозки грузов любых видов и размеров, — отмечает генеральный директор Сервиса „Грузовичкоф“ Рафаиль Купаев. — В конце концов, мы руководствовались тем, что автомобиль должен быть простым и надежным, как автомат Калашникова».

При формировании парка одним из критериев был выбор ТС с широким рядом модификаций, как у ГАЗ. Сегодня «Грузовичкоф’под индивидуальные потребности клиента предлагает любые услуги для грузоперевозки.

'Имея огромный автопарк 'ГАЗелей», мы столкнулись с вопросами массового технического обслуживания, поэтому отказались от подрядчиков и запустили отдельное направление. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге на базе ремзоны «Грузовичкоф» функционирует «ГАЗель-Сервис» по ремонту автомобилей ГАЗ, где и проходят ТО наши «ГАЗели»«, — сообщает операционный директор Сервиса 'Грузовичкоф» Илья Берсон.

Зеленые «ГАЗели» «Грузовичкоф» даже в самых напряженных режимах эксплуатации и климатических условиях всегда «в строю», приезжают к клиенту вовремя и ежедневно выполняют тысячи заказов по всей России.