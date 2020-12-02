Как самостоятельно и наверняка отличить поддельное моторное масло от оригинала

Технологии и прогресс чужды не чистым на руку предпринимателям. Ими движет жажда быстрой наживы, но никак не борьба за качество и клиента. А в результате страдают рядовые граждане, получая на свою голову целый букет проблем.

Моторные масла — один из самых подделываемых продуктов. «Паленку» производят кустарным образом не только в гаражах, коровниках и ангарах без соблюдения технологий, но и строят для этого целые предприятия со всеми сопутствующими сервисами. А автомобилисты, видя «сладкую» цену на качественно упакованную подделку, с удовольствием приобретают ее, оставаясь наедине с последствиями использования такого продукта. Впрочем, есть способ быстро и надежно отделить мух от котлет. И портал «АвтоВзгляд» поможет разобраться в тонкостях смазки для сердца «железного коня» и том, как не загубить его.