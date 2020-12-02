Как самостоятельно и наверняка отличить поддельное моторное масло от оригинала

Технологии и прогресс чужды не чистым на руку предпринимателям. Ими движет жажда быстрой наживы, но никак не борьба за качество и клиента. А в результате страдают рядовые граждане, получая на свою голову целый букет проблем.
Моторные масла — один из самых подделываемых продуктов. «Паленку» производят кустарным образом не только в гаражах, коровниках и ангарах без соблюдения технологий, но и строят для этого целые предприятия со всеми сопутствующими сервисами. А автомобилисты, видя «сладкую» цену на качественно упакованную подделку, с удовольствием приобретают ее, оставаясь наедине с последствиями использования такого продукта. Впрочем, есть способ быстро и надежно отделить мух от котлет. И портал «АвтоВзгляд» поможет разобраться в тонкостях смазки для сердца «железного коня» и том, как не загубить его.
Все ухищрения легальных производителей автомасел защитить свою продукцию давно известны. Злоумышленникам — тоже. Цвет и форма канистр, этикетки, голограммы и прочие отметки не в силах охладить пыл тех, кто жаждет легких денег. Пожалуй, более-менее рабочий способ удостовериться в том, что у вас в руке не подделка, а натуральный продукт — это ввести его проверочный код на сайте производителя.
Однако и здесь злоумышленники легко могут обойти защиту легального производителя — создается сайт фальшивка, повторяющий дизайн официального сайта производителя, и готово. Вы вводите свой код в форму, а с экрана вам высвечивается поздравление с приобретением якобы качественного продукта. И хорошо, если в канистру от дорогого масла плесканули его дешевый аналог. Но, скорее всего, это будет минеральное масло, которое по своим свойствам сильно уступает синтетике. Дела совсем плохи, если «черные» предприниматели налили туда жижу, вообще никак не связанную с нефтью.
Однако способ выяснить наверняка, какое масло вы приобрели, все же есть, если обратить внимание на плотность и вес жидкости в канистре. Все дело в том, что по массе 1 литр оригинального масла будет весить легче, чем такой же литр «паленки» на 70—100 грамм. Да и объем поддельной жидкости не будет соответствовать тому, что заявлен на упаковке. Если при изготовлении контрафакта используется более густое и плотное минеральное масло, то обмануть физику аферистам будет крайне тяжело.
Чтобы не нарваться на подделку, смазывающие материалы стоит приобретать у сертифицированных продавцов. Их причастность к легальному бизнесу всегда можно проверить на сайте производителя, либо по телефону горячей линии. Поиски же компромиссов всегда рискованны.