Ралли «Шелковый Путь-2019»: веселые старты

В девятом по счету ралли «Шёлковый путь-2019» участвуют 1319 человек из 43 стран мира. Спортсменам предстоит преодолеть свыше 5 000 километров через пять климатических зон. Из Иркутска команды проедут до Байкала. Там будет первый бивуак.

Маршрут гонки откроет новые этапы. Их — десять. Включая скоростные участки по Восточной Сибири, тайге и лесам, а также степям Монголии, пескам Гоби и равнинам Китая.

О подготовке к началу гонки смотрите в нашем специальном видеорепортаже.