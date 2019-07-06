Ралли «Шелковый Путь-2019»: веселые старты

Фото и видео: АвтоВзгляд
Легендарный ралли-марафон «Шёлковый путь» берет начало в 2009 году. Он считается одним из самых ярких международных спортивных соревнований. В Иркутстке состоялась торжественная церемония по случаю старта девятой гонки.
Мирон Горин

В девятом по счету ралли «Шёлковый путь-2019» участвуют 1319 человек из 43 стран мира. Спортсменам предстоит преодолеть свыше 5 000 километров через пять климатических зон. Из Иркутска команды проедут до Байкала. Там будет первый бивуак.

Маршрут гонки откроет новые этапы. Их — десять. Включая скоростные участки по Восточной Сибири, тайге и лесам, а также степям Монголии, пескам Гоби и равнинам Китая.

О подготовке к началу гонки смотрите в нашем специальном видеорепортаже.

Маршрут гонки откроет новые этапы. Их — десять. Включая скоростные участки по Восточной Сибири, тайге и лесам, а также степям Монголии, пескам Гоби и равнинам Китая.

Портал «АвтоВзгляд» следит за ралли — мы ведем свои репортажи с места событий каждый день. Финиш состоится 16 июля в китайском Дуньхуане.

безопасность дорожного движения, бездорожье, автоспорт, гонки, ралли
6 июля 2019
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