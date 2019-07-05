Три супер крутых российских внедорожника, способных порвать и «Гелик», и «Крузак»

Зря говорят, что за 1 500 000 ₽ серьезных внедорожников не найти. Если только рассматривать сильно подержанные экземпляры, а потом еще и вкладывать в их ремонт кучу денег. Можно купить затюнингованый по самую крышу УАЗ Партиот, но в болоте он завязнет, да и плавать не умеет. Придется идти за трактором, строить переправу.

Однако можно не напрягаться и купить снегоболотоход. Вот вам новая российская техника которую смело можно назвать настоящими внедорожниками. Такие и по болоту проедут, и через реку перейдут. При этом стоят вполне вменяемых денег.