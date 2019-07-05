Три супер крутых российских внедорожника, способных порвать и «Гелик», и «Крузак»

Хороших дорог в нашей стране мало. Потому русские так любят «оффроуд». А еще у нас строят машины, которые заткнут за пояс любой забугорный рамный внедорожник со всеми блокировками, кучей режимов движения и «мудовой» резиной. Портал «АвтоВзгляд» сделал обзор российской техники с отличными бездорожными способностями по цене немногим меньше 1 500 000 рублей.
Зря говорят, что за 1 500 000 ₽ серьезных внедорожников не найти. Если только рассматривать сильно подержанные экземпляры, а потом еще и вкладывать в их ремонт кучу денег. Можно купить затюнингованый по самую крышу УАЗ Партиот, но в болоте он завязнет, да и плавать не умеет. Придется идти за трактором, строить переправу.
Однако можно не напрягаться и купить снегоболотоход. Вот вам новая российская техника которую смело можно назвать настоящими внедорожниками. Такие и по болоту проедут, и через реку перейдут. При этом стоят вполне вменяемых денег.
Лесник-М от 1 380 000 ₽
Вологодский снегоболотоход очень прост по конструкции. Оттого ремонтопригоден. Передний мост от УАЗ‑469 жестко крепится к кузову. То есть передней подвески нет. А вот сзади стоят рессоры. Раздатки тоже нет. И это позволило снизить массу вездехода.
От механической коробки передач, которую взяли у Lada 4x4 с главной парой 4,9 на ведущие мосты идут два кардана. Они от УАЗа.
Внутри очень просторно. Сюда поместятся даже крупные охотничьи трофеи. Да и вымыть кузов можно быстро. Лесника можно оснастить допоборудованием и тогда цена вырастет, но и за базовый ценник покупатель получит настоящего «проходимца», способного на многое.
У этой машины рама от УАЗ Патриот и мотор от Lada Granta мощностью 87 л. с. С движком идет пятиступенчатая коробка передач. Она тоже вазовская, а раздаточную коробку взяли от УАЗ Патриот. Ведущие мосты — УАЗ Спайсер. У них усилены полуоси и стоят пневмоблокировки ульяновской фирмы «Спрут». Тормозной диск для стояночного тормоза достался от мотоцикла.
Внутри тоже все очень аскетично. Однако, охотникам и рыболовам такая простота понравится. Ведь не надо мучительно долго оттирать салон. Еще однин плюс в том, что задняя дверь очень широкая. Сложить улов или добычу будет очень просто. А вот в легковой кузов, скажем, «Патриота» или Toyota Land Cruiser все это может просто не влезть. Да и чистить кожаный салон потом замучаетесь.
Mushromer от 1 500 000 ₽
Вездеход с шутливым названием Mushroomer (в переводе на русский — «Грибник»), построен во Владимире. В его основе — рама от UAZ Hunter, у которой усилили элементы крепления узлов и агрегатов.
А сердце машины — тракторный турбодизель воздушного охлаждения производства Владимирского моторно-тракторного завода. Мощность — 80 л. с., максимальный момент — 250 Н. м. при 1200 об/мин. Раздаточная коробка — от «Соболя».
В кузов влезает тонна груза. Причем борт можно заменить любой надстройкой — все зависит лишь от желаний заказчика.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» уж успел протестировать вездеход — подробнее об испытаниях можно узнать здесь.