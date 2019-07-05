Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит в девятый раз

Маршрут ралли «Шелкового пути» пролегает через леса России, степи Монголии и равнины Китая. Соревнование пройдет в десять этапов. Сначала спортсмены двинутся к Байкалу, в окрестностях которого их и будет ждать первый бивуак ралли. Всего придется преодолеть 5003 км.

В четвертый по счету раз техника Toyota станет официальными автомобилями ралли-рейда, предоставленными для организаторских нужд. Кроме того, по оценкам экспертов, экипажи японского автостроителя претендуют на победу в двух зачетах: специально подготовленные автомобили (T1, Superproduction) и серийные внедорожники (Т2, Production).

В этом году за бренд выступят 13 экипажей. Среди них и талантливая русская мотогонщица Анастасия Нифонтова. Онп прославилась в начале года как первая женщина в истории «Дакара», преодолевшая марафон на байке без поддержки механиков. Напомним, два года назад Анастасия вышла на старт «Шелкового пути» за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Но в этом сезоне спортсменка вновь пересела на двухколесную технику.