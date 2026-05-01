Конец «электричек»: Пекинский автосалон-2026 закрыл тему электромобилей и показал актуальные тренды

Пекинский автосалон, несомненно, сегодня одно из крупнейших событий для всей моторизованной общественности планеты, ведь здесь производители со всего света раз в два года не просто демонстрируют свои новинки и перспективные модели, а в буквальном смысле задают вектор развития автоиндустрии на ближайшие годы. В частности, выставочные стенды в 2026 году дали однозначно понять, что век «электричек» близится к концу. На какой вид тяги пересядет человечество в ближайшее время, какие типы кузовов будут в моде и какие инновационные системы безопасности станут заботиться о жизни и здоровье участников дорожного движения? Обозреватель портала «АвтоВзгляд» внимательно обошел пекинскую экспозицию и готов поделиться с читателями своими наблюдениями.

В столице Поднебесной ваш корреспондент оказался впервые, и увиденное сильно разошлось с ожиданиями. Во-первых, удивило то, что по субъективным наблюдениям на дорогах Москвы китайских автомобилей в разы больше, чем в Пекине. А тут куда не плюнь — всюду Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi...

А уж если и встречаются «китайцы», то явно не тех марок, что популярны в России. Так, например, Chery, Geely, Changanи JAC за пару дней встретились тут буквально пару раз. Самая же часто встречаемая в Пекине марка — это Beijing (у нас ее модели известны как BAIC US Plus, X55, X75, BJ40 и BJ60 и не особо востребованны): авто этого бренда здесь массово трудятся в такси.

Во-вторых, поразило состояние столичного автопарка Поднебесной: новых машин практически нет, люди в массе своей эксплуатируют 15-20-летние рыдваны. Впрочем, надо отдать должное, откровенных «раздолбаек» — с фарами, приклеенными на скотч, оторванными бамперами или вмятыми дверьми — не попадалось.

В-третьих, обескуражила культура вождения пекинских водителей. Точнее, ее полное отсутствие. Что такое уступить дорогу пешеходу, соблюдать сигналы светофора или правила маневрирования местные аборигены, похоже, никогда не слышали. И при таком полнейшем хаосе за все время не встретилась ни одна, хотя бы мелкая авария.

1/6

БЛЕСК И НИЩЕТА

В целом же Пекин, несмотря на свои умопомрачительные многоярусные развязки, огромные заторы в часы пик и небоскребы в центральной части города, больше похож на какое-то гетто, где жилые дома обнесены высокими заборами с колючей проволокой, на окнах с первого по последний этажи установлены мощные (почти тюремные) решетки.

При этом, если вечером заглянуть сквозь стекло внутрь квартир, становится понятно, что и брать-то у людей особо нечего... Как ни крути, а не тенет городишко — пусть и с населением в 22 млн. душ — на автомобильную столицу Поднебесья, и уж тем паче мира. И автосалон такого масштаба здесь кажется чем-то инородным, как, например, конкурс «Мисс Мира» в сельском ДК рядом с коровником.

Но в стенах же выставочного центра, где в конце апреля-начале мая состоялся международный автосалон Auto China-2026, атмосфера совершенно иная. Здесь все дорого-богато, стенды участников больше похожи на декорации к каким-то фантастическим фильмам.

Даже в первый день работы площадки, когда на территорию допускались только представители СМИ и блогеры, народу было видимо-невидимо. И для того, чтобы пробиться к стендам некоторых брендов приходилось стоять в громадной очереди. К слову сказать, наибольший ажиотаж наблюдался возле двух участников: Liхiang и Xiaomi Auto.

1/13

Толкучка возле стенда Li Auto вполне объяснима, ведь производитель впервые живьем показал новое поколение кроссовера L9 с приставкой Livis. С рулеткой обойти новинку, увы, не довелось, но визуально флагман ощутимо прибавил в размерах. Главная же изюминка «девятки» — двухцветный окрас кузова на манер Maybach. Изменилась и светодиодная оптика, но разницу с предыдущим поколением заметят разве что фанаты марки.

Грядущая новинка рынка получила новую батарею емкостью без малого в 73 кВт-ч, на которой кроссовер способен проехать до 340 км. Если же говорить о гибридном режиме эксплуатации, то L9 Livis способен преодолеть путь в 1500 км. Говорить о том, как скоро «девятка» окажется в России и по какой цене ее будут реализовывать, пока преждевременно.

Зато известно, что на внутренний рынок автомобиль поступит сразу по окончанию выставки и будет продаваться в переводе на российскую валюту за 6,5 млн. «деревянных». Напомним, что за такие деньги на просторах нашей необъятной предлагают сегодня Li L6.

1/10

ГАДЖЕТ НА КОЛЕСАХ

Главным же героем — причем серийным — стенда Xiaomi стал электрокроссовер YU7 в спортивной вариации GT. Эту «электричку» широкой общественности представили еще в начале года, поэтому толпы людей сюда устремились, чтобы пощупать «спортсмена» руками и, так сказать, примериться к водительскому месту высокотехнологичного гаджета из мира авто.

Не меньший интерес вызвал и другой продукт Xiaomi — гиперкар Vision GT. Это в чистом виде концепт и едва ли он когда-либо уйдет в серию, но какие-то черты весьма и весьма необычной игрушки мы наверняка увидим в очертаниях будущих серийных новинок бренда. Кстати, Xiaomi стал одним из немногих автопроизводителей, выставивших на Пекинском мотор-шоу-2026 чистой воды электрокары.

1/4

Прогулявшись по стендам большинства мировых автостроителей, автор явно почувствовал ветер перемен. Если еще пару лет назад все кругом повторяли мантру, что, мол, «будущее за элетромобилями», то нынешний автосалон говорит об обратном: курс бесповоротно сместился в сторону гибридизации.

Оно и понятно, а ведь портал «АвтоВзгляд» уже который год подряд не устает писать, что авто на электротяге — тупиковая ветвь развития автопрома, и никакие инвестиции в инфраструктуру не сделают «электрички» массовым явлением. Не прошло, как говорится, и пятилетки...

Причем вектор на последовательную гибридную тягу взяли и адепты бензиновых силовых установок. Например, старейший китайский автобренд Hongqi, заявивший, кстати сказать, на Пекинском автосалоне-2026 о масштабных планах поднять свое «Красное знамя» над глобальными рынками. В прошлом году, компания уже открыла свои представительства в странах Ближнего Востока и в Европе, расширив дилерскую сеть до 221 точки. И это только начало.

К 2028-му Hongqi планирует ежегодно продавать через сеть из 650 дилерских центров в 110 странах мира под 1 млн. экземпляров своих авто. При этом в рамках своей стратегии развития китайский производитель намерен разрабатывать авто под различные регионы продаж, учитывая климатические зоны и особенности законодательства. А принимая во внимание «зеленую повестку» во многих страх мира, зайти на эти рынки без гибридов в продуктовой линейке не выйдет.

1/8

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

Еще один тренд, который буквально витал в воздухе Пекинского автосалона, это смещение акцентов с маленьких и среднеразмерных кроссоверов в сторону больших внедорожников (причем, кирпичеподобных форм a-la Defender) и спортивных и кросс-купе. И даже премиальная марка Hongqi уже столбит эти далекие от его философии ниши.

В частности, в Пекине состоялась премьера серийной версии гибридного «проходимца» Hongqi с рабочим именем Off-Road (напомним, что его премьера в виде концепт-кара состоялась в прошлом году в рамках Шанхайского мотор-шоу). Под капотом брутала стоит 2-литровый бензиновый турбоагрегат, который работает исключительно как генератор. А вот за передачу крутящего момента отвечают 4 электромотора (как несложно догадаться — по одному на каждое колесо).

Несмотря на то, что автомобиль позиционируется как бескомпромиссный покоритель бездорожья, ехать на нем по грибы, по ягоды — затея, ей Богу, утопичная. Нет, дело не в том, что он беспомощно увязнет в первой же луже, ведь в конце концов в силе инженерных решений и качестве материалов специалистов «Красного знамени» сомневаться не приходится.

Здесь речь скорее о другом: надо быть на всю голову отбитым богатеем, чтобы на этой поистине роскошной тачке с белейшим кожаным салоном ехать на рыбалку. Как по мне, перед тем, как дернуть на вход ручку двери Hongqi Off-Road, надо побриться, принять душ, облачиться в стерильный медицинский костюм и только после этого садиться внутрь. Кстати, эта модель будет официально доступна и для российской аудитории.

1/10

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

О спортивном купе от Hongqi с названием Tiangong S-concept мы так же уже рассказывали. Да, технических подробностей пока мало, ведь представленный образец отнюдь не предсерийная версия, а шоу-кар (что, в общем-то, следует из названия авто). Впрочем, гладя на то, за какое время «краснознаменные» специалисты поставили концепт Hongqi Off-Road на конвейер, футуристичный как снаружи, так и внутри Tiangong S очень скоро может так же оказаться в дилерский центрах Hongqi.

И вот такой тандем дефендероподобных угловатых внедорожников и спорт-купе присутствует на стенде практически каждого производителя, как китайского, так и японского, американского и европейского. А вот маленьких кроссоверов, типа Cherry Tiggo 4, как уже было сказано ранее, пересчитать на выставке можно было на пальцах одной руки. Выходят из моды...

УПРАВЛЕНИЕ БЕРУ НА СЕБЯ

А еще одно любопытное наблюдение касается систем активной безопасности авто. Да, мы уже привыкли, что в топовых комплектациях многих марок машин есть ассистенты, позволяющие предотвращать ДТП уж если не вмешательством в управление (хотя автоматическое экстренное торможение и подруливание при выезде из полосы практикуется уже сплошь и рядом), то как минимум предупреждающим водителя сигналом об опасности.

И в этом смысле автопроизводители идут вперед полным ходом. На выставке несколько компаний-разработчиков активных систем безопасности похвастались интеграцией ИИ в свои продукты. Например, радары и камеры автомобиля, установленные как снаружи, так и внутри авто, не просто отслеживают текущую ситуацию на дороге, разметку и дорожные знаки, но одновременно с этим оценивают психоэмоциональное состояние водителя, следят, в какую сторону направлен его взгляд.

1/2

И это еще не все. По специальному каналу связи система безопасности автомобиля «общается» с соседями по потоку, вооруженными такими же продвинутыми технологиями, и с городскими светофорами. Кроме того, если водитель в штатный навигатор вносит данные о пункте назначения, к которому следует, система будет заранее понимать, с какими автомобилями возможно пересечение траекторий и предотвращать саму возможность столкновения.

В некотором смысле это нечто среднее между автопилотом и продвинутыми ассистентами водителя. Понятное дело, что до полноценной работы таких систем безопасности в реальных условиях еще как от Москвы до Пекина пешком, но любое большое путешествие начинается с небольших первых шагов.

Как уже было сказано, Пекинский автосалон — это не столько про конкретные автомобили, сколько про тренды развития и векторы на будущее. Но вот что удивило в этом контексте больше всего: на этой своего рода ярмарке тщеславия не было представлено ни одного авто, что называется, без выпендрежа. То есть машин для массового сегмента типа LADA Granta, Toyota Corolla, «Москвич 3» представлено не было. Похоже, что в целом на планете автомобили действительно становятся предметом роскоши, а не средством передвижения.