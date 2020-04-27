Как сильно упадет рынок коммерческого транспорта в 2020 году

Напомним, что в прошлом году нижегородцы реализовали более 50 000 легких коммерческих авто (УАЗ — около 17 000, Ford — 13 000, АВТОВАЗ — 11 000 с небольшим). При этом продемонстрировали широкой публики и уже готовились вывести на рынок ряд новинок, в том числе и прогрессивные модульные автомобили «Скорой помощи», способные более эффективно противостоять тому же коронавирусу, и оборудование, значительно снижающее риск подхватить ту или иную инфекцию в общественном транспорте. На сколько теперь осуществимы эти планы, и как скажется кризис на все отрасли в целом?

– Рынок коммерческих автомобилей быстрее всего падает во время экономических кризисов и медленнее всего восстанавливается, — комментирует сложившуюся ситуацию г-н Сорокин. — И это особенно заметно на примере малого и среднего бизнеса. Ведь автомобиль — это инвестиция. То есть мало, чтобы у предпринимателей были деньги на его покупку, у них должна быть уверенность, что эти инвестиции окупятся.

Сегодня же мы видим очень сильное падение спроса. Объем заказов на май-июнь — на уровне 10—15% от прошлогоднего. Иными словами, даже после окончания антиэпидемических мер и возвращения страны к нормальной жизни, восстановление спроса со стороны бизнеса не будет быстрым. По оптимистическому сценарию, падение рынка коммерческого транспорта составит в этом году порядка 50%.