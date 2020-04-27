Все плюсы и минусы автолизинга для коммерсанта

И для начала скажем, что рынок автолизинга за прошлый год вырос в России на 19% в сравнении с 2018-м. Положительная динамика сохранялась и прошедшей зимой: в феврале было арендовано 13 700 машин, что на 23% больше, чем в январе. На долю коммерческого транспорта пришлось 40% единиц техники, из них грузовиков насчитывалось 24%, LCV — 14%, автобусов — 2%. 88% сделок были оформлены юридическими лицами, 12 — физическими. А наибольшим спросом в лизинговых сделках пользовались продукты отечественного автопрома. В сегменте грузовиков чаще всего брали в аренду КамАЗ-5490, среди LCV самая популярная модель — GAZ Gazelle NEXT, а наиболее востребованным автобусом оказался ПАЗ-3204.
Уверенный рост популярности финансовой аренды на фоне общего падения авторынка в стране отчасти был обусловлен лизинговыми госсубсидиями на колесный транспорт, которые сейчас составляют 1,5 миллиарда рублей. За счет финансовой поддержки, компенсирующей риски при сделке, лизинговые компании удерживали привлекательный уровень авансовых платежей.
Одним словом, еще месяц назад эксперты прогнозировали стабильный рост российского рынка автолизинга на 17%, а в следующем году — на 12%. Увы, но падение цен на энергоресурсы и мировая пандемия коронавируса внесли в экономику свои корректировки, и нетрудно догадаться, насколько серьезные проблемы ждут наших соотечественников в ближайшем будущем во всех сферах финансовой деятельности. Тем не менее, и в сложившихся условиях финансовая аренда транспортных средств может быть весьма актуальна для бизнеса, если заранее учесть все плюсы и минусы этой услуги. Так что давайте разбираться.
Как и в случае с кредитом, при лизинге у клиента нет необходимости сразу платить за автомобиль полную сумму. Ему предоставляется возможность арендовать транспорт на условии ежемесячных взносов и со временем досрочно выкупить его по остаточной стоимости с учетом ставки удорожания. А поскольку первоначальный взнос по программам автолизинга обычно не превышает 20%, пополнение или обновление автопарка не требует от предпринимателя крупных расходов.
Для юридических лиц эта финансовая услуга выглядит целесообразнее кредитных программ за счет простоты ее оформления. Любой транспорт, сдаваемый в аренду, остается собственностью лизинговых компаний вплоть до погашения его полной стоимости, поэтому арендодатели охотнее идут на сделку, чем кредитные организации.
В свою очередь, банки, прежде чем выдать кредит, должны его согласовать и одобрить, что не обходится без лишней волокиты, на что требуется время. К тому же для получения финансовых гарантий они выдвигают дополнительные условия в виде залогов, которые отсутствуют при лизинге. Нередко финансовая аренда транспортного средства позволяет сэкономить еще и на налогах на прибыль, если лизинговые платежи включены в состав расходов.
Что касается недостатков, то по договору лизинга обычно любая просрочка очередного взноса в графике платежей считается причиной одностороннего расторжения сделки и немедленного возврата автомобиля. В условиях банковского кредита столь жесткие риски отсутствуют, а санкции ограничиваются только штрафами.
Получается, что при отсутствии экономической стабильности в стране, как раз этот пункт лизингового контракта может стать для предпринимателя камнем преткновения, поскольку с учетом непредсказуемых перспектив ему будет сложно прогнозировать будущие доходы. Плюс ко всему расстаться с арендуемой техникой при лизинге можно за нарушение требований по страхованию и ее эксплуатации, и это понятно — арендодатели должны заботиться о своей собственности. Сегодня, правда, многие лизинговые компании идут на смягчение условий договора, и иногда — значительное.
И тем не менее, поскольку в лизинговой сделке главным условием для клиента являются стабильные доходы и элементарная уверенность в завтрашнем дне, то рынку подобных услуг грозят сложные времена. Уже сейчас компании вынуждены объявлять клиентам лизинговые каникулы, которые, во-первых, вряд ли спасут большинство бизнесменов от проблем, а, во-вторых, это не самым лучшим образом отразится на финансовом будущем самих арендодателей. И, конечно, запланированных госсубсидий для решения проблем в этой сфере, увы, недостаточно. Хотя именно лизинг автомобилей может в посткризисные времена помочь удержаться на плаву многим представителям малого и среднего бизнеса.