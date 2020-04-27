Все плюсы и минусы автолизинга для коммерсанта

И для начала скажем, что рынок автолизинга за прошлый год вырос в России на 19% в сравнении с 2018-м. Положительная динамика сохранялась и прошедшей зимой: в феврале было арендовано 13 700 машин, что на 23% больше, чем в январе. На долю коммерческого транспорта пришлось 40% единиц техники, из них грузовиков насчитывалось 24%, LCV — 14%, автобусов — 2%. 88% сделок были оформлены юридическими лицами, 12 — физическими. А наибольшим спросом в лизинговых сделках пользовались продукты отечественного автопрома. В сегменте грузовиков чаще всего брали в аренду КамАЗ-5490, среди LCV самая популярная модель — GAZ Gazelle NEXT, а наиболее востребованным автобусом оказался ПАЗ-3204.

Уверенный рост популярности финансовой аренды на фоне общего падения авторынка в стране отчасти был обусловлен лизинговыми госсубсидиями на колесный транспорт, которые сейчас составляют 1,5 миллиарда рублей. За счет финансовой поддержки, компенсирующей риски при сделке, лизинговые компании удерживали привлекательный уровень авансовых платежей.

Одним словом, еще месяц назад эксперты прогнозировали стабильный рост российского рынка автолизинга на 17%, а в следующем году — на 12%. Увы, но падение цен на энергоресурсы и мировая пандемия коронавируса внесли в экономику свои корректировки, и нетрудно догадаться, насколько серьезные проблемы ждут наших соотечественников в ближайшем будущем во всех сферах финансовой деятельности. Тем не менее, и в сложившихся условиях финансовая аренда транспортных средств может быть весьма актуальна для бизнеса, если заранее учесть все плюсы и минусы этой услуги. Так что давайте разбираться.