Как и на чем могут сэкономить перевозчики во время кризиса и после него

Таксопарки, транспортные и логистические компании столкнулись сегодня фактически с проблемой выживания, о прибыли уже никто не думает. Еще бы, целые города и регионы на самоизоляции, число поездок на всех видах транспорта сократилось в разы, а платежи по кредитам и лизингам пока никто не отменил. Говорят о кредитных каникулах и пересмотре договоров, готовы пойти навстречу, но сам факт посещения кассы — лишь вопрос времени. Платить по счетам придется.

Добавим сюда страховки, сервис, налоги и зарплаты, а также дополнительные траты на санитарную обработку — литр средства стоит 1200 рублей и хватает его на двухдневную обработку одного такси — и получим замкнутый круг. Впрочем, бизнес он на то и бизнес, чтобы уметь находить выход из безвыходных, казалось бы, ситуаций.

Смирившись с мыслью, что экономические последствия, вызванные пандемией, закончатся не скоро, предприниматель должен здраво оценить состояние дел: кому война, а кому — и мать родна. Сегодня заказы на доставку куда популярнее, чем такси, например (да и последнее все чаще и чаще клиенты используют как курьерскую службу). Следовательно, можно перепрофилировать бизнес — возможно, временно, а может быть — и глобально, но сохранить количество машин и людей. За то время, пока рынок будет приходить в себя, количество заказов через интернет только увеличится. Есть о чем поразмыслить.