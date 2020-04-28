Как и на чем могут сэкономить перевозчики во время кризиса и после него

Таксопарки, транспортные и логистические компании столкнулись сегодня фактически с проблемой выживания, о прибыли уже никто не думает. Еще бы, целые города и регионы на самоизоляции, число поездок на всех видах транспорта сократилось в разы, а платежи по кредитам и лизингам пока никто не отменил. Говорят о кредитных каникулах и пересмотре договоров, готовы пойти навстречу, но сам факт посещения кассы — лишь вопрос времени. Платить по счетам придется.
Добавим сюда страховки, сервис, налоги и зарплаты, а также дополнительные траты на санитарную обработку — литр средства стоит 1200 рублей и хватает его на двухдневную обработку одного такси — и получим замкнутый круг. Впрочем, бизнес он на то и бизнес, чтобы уметь находить выход из безвыходных, казалось бы, ситуаций.
Смирившись с мыслью, что экономические последствия, вызванные пандемией, закончатся не скоро, предприниматель должен здраво оценить состояние дел: кому война, а кому — и мать родна. Сегодня заказы на доставку куда популярнее, чем такси, например (да и последнее все чаще и чаще клиенты используют как курьерскую службу). Следовательно, можно перепрофилировать бизнес — возможно, временно, а может быть — и глобально, но сохранить количество машин и людей. За то время, пока рынок будет приходить в себя, количество заказов через интернет только увеличится. Есть о чем поразмыслить.
Второе направление действий — тщательно проанализировать предложения партнеров и сервисов, не забывая о том, что можно получить от государства. Беспроцентный кредит или бесплатная отсрочка платежа позволят глотнуть воздуха. Да и будем откровенны: от таких предложений не отказываются даже в мирное время. Например, лизинговые и страховые компании смягчили условия для корпоративных клиентов.
– Раньше от нас требовали оплачивать страховку одним, максимум двумя платежами, теперь платим в четыре, — говорит начальник транспортного отдела компании «Вероника Импэкс» Олег Бельц. – Вот, крупный платеж должен с нашей стороны должен был быть 30 апреля, но его согласились отложить до 20 мая… Топливные компании тоже идут навстречу клиентам: «Газпромнефть–Корпоративные продажи» нынешней весной увеличили для клиентов скидки от объема приобретаемого топлива и ввели бесплатную отсрочку платежа. Ощутимая ли это мера поддержки для бизнеса?
– Более чем! — уверен Олег Бельц. — Несмотря на то, что 90% грузов, которые перевозит наша компания, это грузы сельскохозяйственных производств, наши заказчики пользуются отсрочкой платежа. Раньше этот период составлял 30 дней, теперь многие предприятия перевели нас на 90 суток постоплаты. Изыскивать финансы в таких условиях стало проблематично. Снятие наценки за пользование товарным кредитом высвобождает крупную сумму для бизнеса. Ее достаточно для того, чтобы платить зарплату сотрудникам, а также не пропускать сроки оплаты по счетам, выставленным в адрес нашей компании. Есть опасения, что выбраться из нынешней экономической ямы получится нескоро, поэтому чем дольше продлится отмена платы за рассрочку, тем легче будет бизнесу…
Третье, (которое на самом деле первое и должно всегда быть в голове), это сокращение издержек. В их число можно записать несрочный ремонт, дополнительный комплект шин и другие затраты на обслуживание парка, которые могут и подождать. Сегодня собственник и управляющий логистической компании вынужден держать руку на пульсе особенно крепко, особенно когда речь идет о ключевом вопросе, без которого не будет никакого транспорта. Речь идет о топливе.
Правильный выбор поставщика топлива поможет решить куда больше задач, чем просто пополнение бака транспорта. Современные компании — помимо бензина и дизеля — предоставляют клиентам целый комплекс сервисов, которые помогают существенно экономить время и деньги. А что наиболее важно в период самоизоляции — еще и возможность чуть ли не все рабочие вопросы решать из любой точки на карте.
Зачастую именно онлайн-сервисы становятся ключевым фактором выбора поставщика топлива. Многие компании предлагают топливные карты, сеть АЗС по их приему, а также ряд дополнительных услуг — мойку, шиномонтаж, оплату стоянки, — которые можно этой картой оплатить. Лидеры рынка (прежде всего, технологические) предлагают не только бензин и дизель, но и цифровые продукты. К примеру, платформа «ОПТИ 24» включает в себя не только топливную карту и сеть АЗС (включая специализированную сеть для грузового транспорта), но и набор цифровых услуг, которые могут упростить и ускорить процессы документооборота и бизнеса в целом.
Даже в такой консервативной отрасли, как топливная, клиенты-перевозчики могут получать весь спектр услуг онлайн — не заходя в офис. Согласитесь, это немаловажный фактор в условиях самоизоляции, а кроме того — существенная экономия времени. Договор можно подписать прямо на сайте, процесс оформления занимает не более получаса. Отчётные документы — благодаря сервису ЭДО — можно получать в электронном виде, при этом, они полностью легитимны. А сервис API позволяет сократить затраты и время сотрудников, которые тратятся на ручной перенос данных из одной учетной системы в другую. Процедура оплаты топлива тоже цифровизируется.
Чтобы не выкупать стопки пластиковых карт и не тратить время на их передачу водителям, придумана виртуальная карта. Они выпускаются в смартфонах, бесплатно и в неограниченном количестве. Кроме того, для таких карт, как и для пластика, можно установить все необходимые лимиты и ограничители. Карта выпускается мгновенно через мобильное приложение «ОПТИ 24», ее нельзя украсть, потерять или продать. Кроме того, виртуальная карта завершает эпоху «стикеров». Пин-коды больше не нужно запоминать и приклеивать на карту, достаточно просто поднести телефон к терминалу. Оплата проходит мгновенно — и даже если нет доступа к интернету.
Не все поставщики предлагают услуги зачисления средств на счет с банковской карты. Такой метод полезен в случаях, когда средства на счете договора заканчиваются, а возможности оперативно его пополнить нет. Например, ночью, в праздники или потому что банк работает по сокращенному графику. Функция доступна круглосуточно и не привязана к работе банка, а для ее активации достаточно зайти в личный кабинет и ввести несколько строк с основными данными.
…Экономия средств и времени в кризисные времена актуальна, как никогда. Возможности онлайн-сервисов позволяют использовать время с большей эффективностью для бизнеса. А достижение максимальной эффективности, в свою очередь, становится для перевозчиков приоритетной задачей.