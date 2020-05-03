Какое моторное масло предпочтительнее использовать для VW Multivan

И сразу скажем, что немцы решили проверить в деле свой новейший эко-движок, удовлетворяющий стандартам «Евро-6», установленный на модели Multivan. В две машины в течение года лили дизтопливо стандарта «Евро-5» марки Taneco ДТ-3-К5 и смазку Taneco Premium Ultra Eco Synth SAE 5W-30 от компании «Татнефть». И в итоге, если коротко, выяснили, что показатели выбросов VW Multivan при использовании указанных топлива и масла полностью соответствуют нормам стандарта «Евро-6».

Акция проводилась в рамках проекта в рамках экологического проекта «За чистое настоящее. За здоровое будущее», инициированное немецким и российским брендами. В ходе испытаний тестовые авто прошли 200 000 км в условиях, как подчеркивают производители, довольно интенсивной эксплуатации. При этом всегда использовалась одна и та же солярка, а масло менялось каждые 20 000 км, согласно заводскому регламенту.

- После пробега 120 000 км, — рассказывают представители VW, — двигатель одного автомобиля разобрали. Все четыре цилиндра оказались чистыми и без следов нагара, кроме зоны выше верхней мертвой точки. На внутренней поверхности цилиндров также не обнаружено натиров, следов полировки и царапин. Содержание в масле железа, алюминия, меди, хрома и других элементов-индикаторов износа находилось в пределах нормы. На внутренних поверхностях трения не обнаружено следов аномального изнашивания: износ незначителен, а все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации. Загрязненность поршней по ГОСТу составила всего 3,5 балла (по десятибалльной системе). Юбки поршней оказались без царапин, задиров, натиров, а поршневые кольца свободно перемещаются под действием собственного веса…

Что касается поведения отечественной солярки, то за весь срок испытания она не доставила хлопот, даже при пуске мотора в холодное время года: даже когда предельная температура составлялаа −33℃.