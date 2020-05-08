Ford Sollers получил крупный заказ на фургоны Transit

Фото производителя.
Несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис, автозаводы в России продолжают работать. Так, на днях компания Ford Sollers выполнила срочный заказ такого крупного онлайн-ретейлера, как Ozon, поставив ему в общей сложности около 200 цельнометаллических фургонов Ford Transit полной массой 2500 кг со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним приводом. Под капотами машин установлены дизельные силовые агрегаты объемом 2,2 л (125 л. с.), агрегатированные с 6-ступенчатой МКП.

Подобный крупный заказ свидетельствует о том, что спрос на коммерческий транспорт в стране есть, особенно в условиях самоизоляции и других ограничений, когда различные службы доставки работают в авральном режиме.

- Мы ценим наши партнерские отношения с компанией Ozon и рады дальнейшему развитию сотрудничества. Новый заказ подтверждает, что качество и надежность наших автомобилей были оценены по достоинству, — говорит Президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов. — Уверены, что наши Ford Transit прослужат онлайн-магазину долгое время и помогут справиться с возросшим количеством заказов продуктов и товаров первой необходимости в столь непростое время. Кроме того, мы продолжаем проработку наиболее эффективных инструментов для предоставления оптимальных транспортных решений…

автопродажи, авторынок, автозаводы, коммерческий транспорт, коронавирус
8 мая 2020
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