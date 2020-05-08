Ford Sollers получил крупный заказ на фургоны Transit

Подобный крупный заказ свидетельствует о том, что спрос на коммерческий транспорт в стране есть, особенно в условиях самоизоляции и других ограничений, когда различные службы доставки работают в авральном режиме.

- Мы ценим наши партнерские отношения с компанией Ozon и рады дальнейшему развитию сотрудничества. Новый заказ подтверждает, что качество и надежность наших автомобилей были оценены по достоинству, — говорит Президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов. — Уверены, что наши Ford Transit прослужат онлайн-магазину долгое время и помогут справиться с возросшим количеством заказов продуктов и товаров первой необходимости в столь непростое время. Кроме того, мы продолжаем проработку наиболее эффективных инструментов для предоставления оптимальных транспортных решений…