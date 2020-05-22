Антикризисный демарш: «Газель NEXT» подешевела более, чем на 400 000 рублей

Коронавирус — страшная хворь, ударившая не только по здоровью и жизням миллионов человек, но и по мировой экономике в целом, и российской — в частности. Но у любой медали есть и обратная сторона: индустриальные гиганты спустились с небес на землю и активно пошли навстречу тем, кто станет их опорой в прекрасном новом мире: мелким и средним предпринимателям.

«Группа ГАЗ» первой из отечественной плеяды автопроизводителей откликнулась на просьбы бизнеса о помощи. Пока государство только готовится протянуть бизнесу руку помощи, нижегородцы перешли к активным действиям и по совокупности разных программ: скинули почти 300 000 рублей на самый главный автомобиль малого и среднего предпринимательского сословия — ГАЗ-33027. Ту самую бортовую «Газель», которая позволила сотням тысяч россиян создать свое дело и до сих пор остаётся самым распространённым в стране коммерческим автомобилем. Но этим широким жестом дело не ограничилось: на цельнометаллическом фургоне «Газель NEXT» можно сегодня сэкономить до 439 000 рублей, а микроавтобусы марки ГАЗ стали выгоднее на 482 000 рублей.

Все это проект #ГАЗПОМОГАЕТ, который завод реализует, чтобы ускорить всероссийский ренессанс. Кстати, все покупатели нижегородской техники получают бесплатный доступ к GAZ ASSISTANCE — программе помощи на дороге на три года.