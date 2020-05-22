Оставайтесь в машине: водители-профессионалы платят за топливо онлайн

Наша жизнь изменилась, и ситуация с распространением вируса стала одним из катализаторов перемен. Мы уже научились покупать продукты или одежду в смартфоне, не вставая с дивана. Даже такая консервативная ветвь бизнеса как обеспечение топливом коммерческого транспорта, теперь оцифрована и оснащена по последнему слову. Привычные процессы, такие как, заправка автомобиля топливом, сегодня становятся еще проще, удобнее и безопаснее — даже выходить из машины не нужно, если есть специальное мобильное приложение. Более того: с нынешней весны такой способ заправки стал доступен не только автолюбителям, но и дальнобойщикам, таксистам и другим водителям-профессионалам.

У «бесконтактной» заправки масса плюсов. Во-первых, сложно выронить кошелек или ключи на пути к кассе. Во-вторых, даже самые суровые вирусы не просочатся через закрытые окна — сегодня этот пункт особенно актуален. В-третьих, в дождь вам не нужно надевать куртку, чтобы пройти 10 метров до здания АЗС и потом снова снимать её в салоне машины. Ну и самое главное: такая функциональность сильно ускоряет процесс заправки — нет никаких очередей!

Преимущества бесконтактной заправки доступны тем, кто установит на смартфон мобильное приложение. На АЗС сети «Газпромнефть» оплатить топливо прямо из машины можно, в том числе, через сервис АЗС.GO. Расплатиться за бензин и дизтопливо можно с помощью привязанной банковской карты, ApplePay, G-Pay и бонусами программы лояльности «Нам по пути». В приложении АЗС.GO добавлены функции оплаты по сервисным картам компании (как пластиковым, так и виртуальным — выпущенным в мобильном приложении для корпоративных клиентов «ОПТИ 24») или со счета таксопарка.