5 самых ужасных и неминуемых последствий коронавируса для российских автомобилистов

Нельзя не признать, что «коронакризис» рушит не только наши здоровье и нервы, но еще и намеченные планы, да и жизненный уклад, включая его денежную составляющую.

Отдельной волной накрыло моторизированных граждан страны. Причем это еще далеко не конец. О самых печальных последствиях чумы ХХI века для автовладельцев рассказывает портал «АвтоВзгляд».