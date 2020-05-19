5 самых ужасных и неминуемых последствий коронавируса для российских автомобилистов

Нельзя не признать, что «коронакризис» рушит не только наши здоровье и нервы, но еще и намеченные планы, да и жизненный уклад, включая его денежную составляющую.
Отдельной волной накрыло моторизированных граждан страны. Причем это еще далеко не конец. О самых печальных последствиях чумы ХХI века для автовладельцев рассказывает портал «АвтоВзгляд».
АВТОМОБИЛЬ — ЭТО РОСКОШЬ, А НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Бал правит иностранная валюта. И по оценкам независимых экспертов, регулярное повышение цен на новые автомобили продолжится и в дальнейшем. Неужели столь резкие скачки курсов — только начало? И без того за минувший месяц свои цены подняли в России свыше двух десятков автомобильных марок, включая отечественные УАЗ и АВТОВАЗ. Прайс-листы выросли на 1,3%-4,4%. Дальше — хуже. По самым благостным прогнозам, ценники на новые машины могут подняться на 10—15%, и рухнувшие продажи этот рост не остановят.
— В нынешнем году рынок новых легковых автомобилей в России — в зависимости от сценариев развития — может упасть на 30–50%, а его объемы составить от 820 000 до 1 000 140 штук, — уверен директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
РЕМОНТИРУЕМ НЕ ТОЛЬКО МАШИНЫ, НО И ЗАПЧАСТИ
С запасными частями ситуация еще хуже: эксперты прочат увеличение цен на автомобильные детали и аксессуары на те же 30—50%. Получается какой-то замкнутый круг — рост прайсов на комплектующие автоматически и молниеносно отразится на стоимости самих автомобилей. Похоже, российский авторынок достигнет дна даже быстрее, чем покупательская способность граждан.
— В сложившейся ситуации сегмент автокомпонентов лихорадит, как и прочие бизнес-процессы. Причем самое заметное падение ожидается в массовом эконом-сегменте, — поделился своим мнением с порталом «АвтоВзгляд» директор по развитию торговой марки Berkut Максим Маркин.
НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН, НЕДОРОГО
А вот на вторичном рынке автомобилей ситуация двоякая — «бэушка» одновременно и подешевела, и подорожала. Вверх цены поползли сразу же вслед за повышением расценок на новые машины, а немногим меньше месяца назад прайсы подержанных авто ощутимо «просели», достигнув уровня начала года. Если в марте едва ли не массово народ побежал вкладывать деньги перед ожидаемым подорожанием, то уже в апреле спрос на «вторичке» упал почти на 50%.
НА «АВТОЗАПРАВКУ», КАК НА ПРАЗДНИК
Режим самоизоляции поставил на прикол огромное количество автомобилей, что тут же ощутили на себе представители топливного рынка. Судите сами: только в апреле потребление «горючего» в России снизилось почти на 30%. Примерно на столько же рухнуло производство бензина, на 17% — дизельного топлива. Если не вмешается правительство, то на фоне неминуемого дефицита совсем скоро розничные цены на «автозаправках» страны резко рванут вверх.
ПРОЩАЙ, РАБОТА!
Если в текущих реалиях страдает даже общественный транспорт, то что говорить про такси и грузоперевозчиков. Стремительно пикирует и рынок легкого коммерческого транспорта. Эксперты уверены, что сегмент LCV провалится по итогам года на целых 60%.
Вынужденные держаться на плаву бизнесмены выбирают более дешевые машины, а то и вовсе отдают предпочтение «вторичке». Многие вообще отказываются от обновления автопарка. Да что там, если до конца года целая россыпь игроков покинет рынок, банально обанкротившись.
— Кризис не пройдет бесследно для таксомоторных служб, каршеринга и компаний, предоставляющих услугу долгосрочной аренды машин, будут терять выручку государственные и муниципальные предприятия, включая метрополитен, а значительная часть предприятий пассажирского транспорта разорится, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию профессор МАДИ и директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.