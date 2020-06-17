Как выживал рынок новых грузовых автомобилей в мае 2020 года

На втором месте продукция «Группы ГАЗ»: продано 466 авто (но в этом случае компания сработала с минусом в 15,1%). Однако нижегородцы возглавляют рейтинг продаж LCV: на долю GAZ в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема (2500 шт.; −29,6%). К тому же компания, несмотря на сложную ситуацию, запустила продажи не имеющей в России конкурентов маршрутки «Газель City».
Но в целом, повторимся, рынок легкого коммерческого транспорта просел в мае на 27%, а положительную динамику тут показали только Ford (+33%) и FIAT (+9,4%).
На третьем месте в общем «грузовом зачете» обосновалась Isuzu (241 шт.; +4,8%). При этом японцы в столь сложных условиях ухитрились выкатить новую модель — малотоннажное шасси Isuzu ELF 9.5 (NQR90) с удлиненной рамой и модифицированной задней подвеской с третьей подъемной осью. Как сообщает производитель, «полная масса автомобиля на базе модифицированного шасси возросла на 2500 кг — до 12 тонн, при этом грузоподъемность составляет 8,5 тонн, что равнозначно показателям среднетоннажных грузовиков».
– Это уникальное предложение для российского рынка: легкое шасси с широкими возможностями, которое найдет применение в различных областях — от перевозки тяжелых грузов небольших объемов, например, жидкостей, стройматериалов, продуктов или сыпучих фракций, до установки тяжелых вариантов надстроек, таких как изотермический фургон с рефрижератором и гидробортом. Основой для создания этой модели стал реальный интерес со стороны клиентов, уверен, что новое шасси быстро завоюет популярность, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор компании «ТРАК ПРАЙС» Константин Иткумов.