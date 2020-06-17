Как выживал рынок новых грузовых автомобилей в мае 2020 года

Фото производителя.
После катастрофического падения апрельских автопродаж не только легковой, но и коммерческой техники (хотя последней и в меньшей степени), ряд экспертов заявил о том что к концу года российский авторынок просядет на 30—50%. Однако уже майские реализации показали, что не все так печально. А в грузовом сегменте — особенно. В частности, как выяснил портал «АвтоВзгляд», объем рынка новых грузовых автомобилей сократился на 12,6% по сравнению с маем 2019 года, составив 4400 проданных авто. При этом легкий коммерческий транспорт просел на 27% — до 5500 пристроенных машин.
Довольно динамичное восстановление связано в том числе и с мерами господдержки отрасли, коггда ведущие производители комтранса получили серьезные государственные заказы. При этом, как сообщает агентство «Автостат», лидирует КамАЗ, на долю которого в мае пришлось более 45% от общего объема. Более того, этот бренд даже нарастил продажи по сравнению с маем-2019: в руки клиентов ушло 2000 машин, что на 34% больше аналогичного периода года минувшего. Возможно, не последнюю роль в успехе сыграл и старт продаж нового тягача КАМАЗ-54901 — флагманской модели семейства К5

На втором месте продукция «Группы ГАЗ»: продано 466 авто (но в этом случае компания сработала с минусом в 15,1%). Однако нижегородцы возглавляют рейтинг продаж LCV: на долю GAZ в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема (2500 шт.; −29,6%). К тому же компания, несмотря на сложную ситуацию, запустила продажи не имеющей в России конкурентов маршрутки «Газель City».

Но в целом, повторимся, рынок легкого коммерческого транспорта просел в мае на 27%, а положительную динамику тут показали только Ford (+33%) и FIAT (+9,4%).

  • По данным агентства «Автостат».
  • По данным агентства «Автостат».

На третьем месте в общем «грузовом зачете» обосновалась Isuzu (241 шт.; +4,8%). При этом японцы в столь сложных условиях ухитрились выкатить новую модель — малотоннажное шасси Isuzu ELF 9.5 (NQR90) с удлиненной рамой и модифицированной задней подвеской с третьей подъемной осью. Как сообщает производитель, «полная масса автомобиля на базе модифицированного шасси возросла на 2500 кг — до 12 тонн, при этом грузоподъемность составляет 8,5 тонн, что равнозначно показателям среднетоннажных грузовиков».

– Это уникальное предложение для российского рынка: легкое шасси с широкими возможностями, которое найдет применение в различных областях — от перевозки тяжелых грузов небольших объемов, например, жидкостей, стройматериалов, продуктов или сыпучих фракций, до установки тяжелых вариантов надстроек, таких как изотермический фургон с рефрижератором и гидробортом. Основой для создания этой модели стал реальный интерес со стороны клиентов, уверен, что новое шасси быстро завоюет популярность, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор компании «ТРАК ПРАЙС» Константин Иткумов.

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17 июня 2020
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