Как выживал рынок новых грузовых автомобилей в мае 2020 года

Довольно динамичное восстановление связано в том числе и с мерами господдержки отрасли, коггда ведущие производители комтранса получили серьезные государственные заказы. При этом, как сообщает агентство «Автостат», лидирует КамАЗ, на долю которого в мае пришлось более 45% от общего объема. Более того, этот бренд даже нарастил продажи по сравнению с маем-2019: в руки клиентов ушло 2000 машин, что на 34% больше аналогичного периода года минувшего. Возможно, не последнюю роль в успехе сыграл и старт продаж нового тягача КАМАЗ-54901 — флагманской модели семейства К5

На втором месте продукция «Группы ГАЗ»: продано 466 авто (но в этом случае компания сработала с минусом в 15,1%). Однако нижегородцы возглавляют рейтинг продаж LCV: на долю GAZ в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема (2500 шт.; −29,6%). К тому же компания, несмотря на сложную ситуацию, запустила продажи не имеющей в России конкурентов маршрутки «Газель City».

Но в целом, повторимся, рынок легкого коммерческого транспорта просел в мае на 27%, а положительную динамику тут показали только Ford (+33%) и FIAT (+9,4%).