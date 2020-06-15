Renault Dokker уехал с российского рынка

Фото: Renault
На официальном сайте французской марки из перечня доступных для заказа моделей исчез Renault Dokker. Впрочем, автомобиль еще можно приобрести, если удастся найти его среди залежавшихся у дилеров. Хотя и это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», достаточно сложно.

Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» обзвонили несколько дилерских центров Renault, где нам сообщили, что заказать Dokker уже нельзя. Хотя наверняка кое-где в шоу-румах машины еще остались, но, вероятно, за ними придется побегать.

Напомним, что «Доккер» появился на нашем рынке три года назад в двух вариантах исполнения — грузопассажирском и фургоне коммерческого назначения. Автомобили комплектовались — на выбор — бензиновым движком о 82 «лошадях», а также наддувным дизелем мощностью 90 сил.

Между тем, французы привезли в Россию обновленный фургон Renault Master, получивший переосмысленный дизайн салона и экстерьера. Гамма моторов представлена дизельными агрегатами в мощностном диапазоне от 125 до 150 лошадиных сил. Цены стартуют от 1 915 000 рублей.

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15 июня 2020
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