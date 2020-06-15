Renault Dokker уехал с российского рынка

Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» обзвонили несколько дилерских центров Renault, где нам сообщили, что заказать Dokker уже нельзя. Хотя наверняка кое-где в шоу-румах машины еще остались, но, вероятно, за ними придется побегать.

Напомним, что «Доккер» появился на нашем рынке три года назад в двух вариантах исполнения — грузопассажирском и фургоне коммерческого назначения. Автомобили комплектовались — на выбор — бензиновым движком о 82 «лошадях», а также наддувным дизелем мощностью 90 сил.

Между тем, французы привезли в Россию обновленный фургон Renault Master, получивший переосмысленный дизайн салона и экстерьера. Гамма моторов представлена дизельными агрегатами в мощностном диапазоне от 125 до 150 лошадиных сил. Цены стартуют от 1 915 000 рублей.