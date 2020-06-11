Выбираем оптимальное масло для двигателя грузовика

От качества моторного масла зависит не только техническое состояние ДВС и его эксплуатационные характеристики (в частности, топливная экономичность), но и коэффициент выхода техники на линию — читай, выполнение поставленных транспортных задач и прибыль компании. Поэтому бездумная экономия на маслах может принести больше убытков и выбирать нужно качественное масло. Чаще всего в такой ситуации делают ставку на лидеров сегмента. Их продукция стоит недешево, однако высококачественные масла можно приобрести и за разумные деньги. Ярким примером является продукция польской компании ORLEN OIL, история которой берет свое начало с 1853 года. Вся линейка масел изготавливается на семи собственных заводах, расположенных на территории Евросоюза. О доверии к бренду говорит тот факт, что 80% поставок смазочных материалов в Польше на предприятия автомобильной, добывающей, сельскохозяйственной и промышленной индустрии приходится на масла ORLEN OIL.
Важно отметить, что многие продукты были разработаны в содружестве с производителями техники. В том числе, речь идет о моторном масле PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40. При разработке оригинального масла технологи учли не только конструктивные особенности ДВС грузовиков SCANIA, но и создали пакет присадок, гарантирующий надежную защиту мотора в сложных условиях эксплуатации. Следовательно, масла PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40 будут интересны российским перевозчикам, владеющим шведскими грузовиками разных поколений.
Впрочем, не только им. В продуктовой линейке ORLEN OIL для коммерческой техники есть продукты с самыми разными качествами и свойствами, допусками, которые отлично подойдут для легких, средних и тяжелых грузовиков всех марок, оснащаемых различными системами нейтрализации выхлопных газов, в частности, требующих применения малозольных масел. Это важно для владельцев смешанных парков техники в плане сокращения номенклатуры закупаемых масел, снижении складских расходов и упрощении учета ГСМ. А для многих автопредприятий может быть подобрано универсальное моторное масло, которое будет оптимальным для всех стоящих на балансе транспортных средств.
Перевозчики, использующие масла ORLEN OIL, отмечают их низкий расход на угар, что говорит о взвешенной формуле продукта и оптимальном сочетании базы с пакетом присадок, что обеспечило отличный показатель по температуре вспышки. Для справки — базовые масла (гидрокрекинг III группы) собственного производства характеризуются высокой степенью очистки и стабильностью. Пакеты присадок приобретаются у лидера отрасли — Lubrizol. Для улучшения свойств и качеств готовых продуктов рецептуры доводятся до совершенства специалистами ORLEN OIL. Создание оптимальной формулы для каждого масла стало возможным благодаря собственному, оснащенному по последнему слову техники, аккредитованному исследовательскому центру, который проводит и тестирование масел на соответствие допускам производителей двигателей с выдачей соответствующих заключений.
Чтобы максимально использовать заложенный в маслах потенциал, сотрудники Авторизованного Дистрибьютора ORLEN OIL в России помогают отечественным перевозчикам оптимизировать интервалы работы масел. Проводится регулярный мониторинг состояния смазочных материалов в моторах машин конкретных парков.
Аналитика свидетельствует — благодаря основе высокого качества, выверенному пакету присадок и, в частности, высокому щелочному числу, моторные масла ORLEN OIL демонстрируют отличные показатели по наработке и надежно защищают моторы даже при неоднократной заправке техники топливом несоответствующего качества, а также при эксплуатации машин в разных климатических условиях.