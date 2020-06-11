Выбираем оптимальное масло для двигателя грузовика

От качества моторного масла зависит не только техническое состояние ДВС и его эксплуатационные характеристики (в частности, топливная экономичность), но и коэффициент выхода техники на линию — читай, выполнение поставленных транспортных задач и прибыль компании. Поэтому бездумная экономия на маслах может принести больше убытков и выбирать нужно качественное масло. Чаще всего в такой ситуации делают ставку на лидеров сегмента. Их продукция стоит недешево, однако высококачественные масла можно приобрести и за разумные деньги. Ярким примером является продукция польской компании ORLEN OIL, история которой берет свое начало с 1853 года. Вся линейка масел изготавливается на семи собственных заводах, расположенных на территории Евросоюза. О доверии к бренду говорит тот факт, что 80% поставок смазочных материалов в Польше на предприятия автомобильной, добывающей, сельскохозяйственной и промышленной индустрии приходится на масла ORLEN OIL.

Важно отметить, что многие продукты были разработаны в содружестве с производителями техники. В том числе, речь идет о моторном масле PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40. При разработке оригинального масла технологи учли не только конструктивные особенности ДВС грузовиков SCANIA, но и создали пакет присадок, гарантирующий надежную защиту мотора в сложных условиях эксплуатации. Следовательно, масла PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40 будут интересны российским перевозчикам, владеющим шведскими грузовиками разных поколений.