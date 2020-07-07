«Улетная заправка»: как превратить топливо в авиабилеты

- На топливо, как и на перелеты, приходится значительная доля затрат российских компаний. Наша новая программа с «ОПТИ 24» дает возможность накопить баллы на бесплатную командировку еще быстрее. Уверен, компании, чьи сотрудники проводят много времени за рулем, быстро оценят удобство S7 Profi: программа позволяет компаниям не только упростить процесс организации командировок (выбирать билеты более 100 авиакомпаний, бронировать отели и авто), но и существенно сократить расходы на деловые путешествия сотрудников за счет кешбэка в виде бонусных баллов от покупки каждого авиабилета, — отмечает Евгений Юркевич, руководитель программы S7 Profi.

- Совместным проектом с S7 Profi мы создали первую партнерскую программу топливного ритейлера и авиакомпании в В2В-сегменте. Стоит отметить, что за такую коллаборацию проголосовали сами клиенты: мы предложили им различные варианты партнерских проектов, и более 20% опрошенных выбрали спецпредложения на услуги авиакомпании. Уверен, что наши клиенты оценят не только удобство, но и выгоду заправки транспорта с помощью сервисных карт «ОПТИ 24», — говорит генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Дмитрий Гузеев.