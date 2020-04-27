Стояночный кондиционер для машины — что это за агрегат и кому он нужен

Российские продажи стояночных кондиционеров Cool Top Trail немецкой компании Webasto с питанием от сети 220 Вольт стартовали в начале марта 2020 года, а на территории Евросоюза их знают с конца августа 2019 года, когда климатические системы были продемонстрированы на выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе, где получили высокую оценку большого жюри (серебряная медаль). Напомним, что в производственной гамме фирмы есть автономные электрические кондиционеры с питанием от бортовой(!) сети транспортного средства, которые снискали уважение у транспортных компаний и эксплуатирующих организаций. Опыт их создания был перенесен на Cool Top Trail.
Для кого?
Изначально стояночные кондиционеры предназначались для кемперов. Однако учитывая возможности таких климатических установок, они получили широкое применение в оснащении коммерческого транспорта и, в частности, различных специальных машин которые имеют минимальные годовые пробеги, а их главное предназначение — обеспечивать функционирование тех или иных структур на месте. В круг такой техники входят мобильные лаборатории, в том числе фито-санитарного, эпидемиологического, радиационного и экологического контроля.
В эффективных климатических системах, работающих от внешней электросети, нуждаются мобильные пункты вакцинации (по нынешним временам актуальная тема), донорские и фельдшерские пункты. Они своим ходом оперативно прибывают в населенные пункты и занимают оптимальную с точки зрения досягаемости дислокацию. Стоит кстати отметить, что создание в кузове или фургоне определенного микроклимата — одно из ключевых условий обеспечения работоспособности лабораторного оборудования.
И, разумеется, эффективная и экономичная(!) климатическая система, способная работать как на охлаждение так и нагрев воздуха придется кстати для мобильных торговых точек, что опять таки очень востребовано в период пандемии, когда важно избежать массового перемещения людей в общественном транспорте — магазин сам приедет под дом! Из техники специального назначения, которая также нуждается в эффективных стояночных климатических системах, назовем мобильные командные (МЧС) и диспетчерские (авиация) пункты.
Что такое стояночный кондиционер?
Агрегат представляет собой моноблок, в котором собраны все компоненты климатической системы: радиатор, испаритель, компрессор, электропривод, клапана, вентили, управляющий блок и т. д. Привод компрессора прямой от встроенного электромотора. Минимум элементов — надежнее конструкция, проще и дешевле обслуживание. Система заправляется хладагентом еще на заводе и полностью готова к использованию. Модуль устанавливается в вырезанное по лекалу окно в крыше цельнометаллического кузова выполненного из панелей фургона и, как правило, подключается к электропроводке 220 Вольт, которая уже имеется в автомобиле и от которой запитывается рабочее/ специализированное оборудование. А она, в свою очередь, подключается к внешней сети посредством кабеля.
Обращенная внутрь кузова нижняя часть климатического блока включает в себя воздухораспределительную панель с важнейшими функциональными клавишами. Полноценное управление установкой выполняется посредством дистанционного пульта, который входит в базовый комплект.
КАК РАБОТАЕТ?
Алгоритм работы климатической системы прост и интуитивно понятен (большинство функций аналогично автомобильной климатической системе), а задаваемые параметры легко контролировать. Работает система по замкнутому кругу (аналогия внутренней циркуляции), когда воздух забирается из кузова фургона, охлаждается и подается обратно. Тем самым удается значительно снизить потребление энергии.
Линейка стояночных кондиционеров Webasto Cool Top Trail состоит из трех моделей холодо-теплопроизводительностью 2/2,4/3,4 кВт, что позволяет подобрать оптимальную установку под конкретный объем кузова и климатические условия. Отметим, что все модели имеют самую низкую высоту корпуса (223 мм) в классе, что минимизирует аэродинамические потери и расход топлива при движении автомобиля по трассе. Даже с учетом того, что пробеги спецмашин невелики. Ведь общие эксплуатационные затраты складываются из таких мелочей. Как бюджетная альтернатива, предлагается модель предыдущего поколения, не такая обтекаемая, как в новой линейке, но мощная (3,5 кВт) и недорогая.
Почему Webasto?
Стояночные кондиционеры Webasto Cool Top Trail собираются в Италии, на предприятии, имеющем высокий уровень автоматизации производства, что снижает влияние человеческого фактора. Современные материалы, комплектующие от лидеров сегмента и жесткий контроль качества на всех этапах сборки агрегатов позволяют фирме предоставлять двухлетнюю гарантию на продукцию. Важным условием обеспечения данных обязательств является монтаж кондиционера в фирменном (дилерском) сервисном центре Webasto.
В случае, если кондиционер был установлен производителем спецавтомобиля, то гарантийные обязательства поддерживаются уже с его стороны. Еще одним весомым козырем качественного, функционального и надежного немецкого климатического оборудования является его… цена, которая позволяет конкурировать с азиатскими производителями. Кроме этого, Webasto имеет развитую сервисную сеть, налаженное снабжение запасными частями и статус конвейерного поставщика.