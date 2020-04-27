Стояночный кондиционер для машины — что это за агрегат и кому он нужен

Российские продажи стояночных кондиционеров Cool Top Trail немецкой компании Webasto с питанием от сети 220 Вольт стартовали в начале марта 2020 года, а на территории Евросоюза их знают с конца августа 2019 года, когда климатические системы были продемонстрированы на выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе, где получили высокую оценку большого жюри (серебряная медаль). Напомним, что в производственной гамме фирмы есть автономные электрические кондиционеры с питанием от бортовой(!) сети транспортного средства, которые снискали уважение у транспортных компаний и эксплуатирующих организаций. Опыт их создания был перенесен на Cool Top Trail.

Для кого?

Изначально стояночные кондиционеры предназначались для кемперов. Однако учитывая возможности таких климатических установок, они получили широкое применение в оснащении коммерческого транспорта и, в частности, различных специальных машин которые имеют минимальные годовые пробеги, а их главное предназначение — обеспечивать функционирование тех или иных структур на месте. В круг такой техники входят мобильные лаборатории, в том числе фито-санитарного, эпидемиологического, радиационного и экологического контроля.

В эффективных климатических системах, работающих от внешней электросети, нуждаются мобильные пункты вакцинации (по нынешним временам актуальная тема), донорские и фельдшерские пункты. Они своим ходом оперативно прибывают в населенные пункты и занимают оптимальную с точки зрения досягаемости дислокацию. Стоит кстати отметить, что создание в кузове или фургоне определенного микроклимата — одно из ключевых условий обеспечения работоспособности лабораторного оборудования.